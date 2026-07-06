И снова Россия бомбит Киев. Множество жертв...

Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву.
Известно о как минимум 11 погибших и 46 пострадавших, сообщил мэр города Виталий Кличко. Спасательная операция продолжается.
July 6, 2026
Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву.
Известно о как минимум 11 погибших и 46 пострадавших, сообщил мэр города Виталий Кличко. Спасательная операция продолжается.
July 6, 2026
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