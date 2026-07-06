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Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
Новость дня
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине

И снова Россия бомбит Киев. Множество жертв...

фото; видео
10:03 864

Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву.

Известно о как минимум 11 погибших и 46 пострадавших, сообщил мэр города Виталий Кличко. Спасательная операция продолжается.

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