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Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
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Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине

Нефть падает в цене

10:13 387

Нефть марки Brent незначительно подешевела, котировки WTI продемонстрировали стабильность.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,18% до $71,99 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI подорожали на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,09%, до $68,75 за баррель.

Трейдеры оценивают решение ОПЕК+ о наращивании добычи на фоне продолжающегося восстановления поставок из стран Персидского залива через Ормузский пролив. Ранее семь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) объявили о решении увеличить квоты на август на 188 тыс. баррелей в сутки.

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