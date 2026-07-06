Топливный кризис, азербайджанские помидоры и армянские фрукты. Сотрудничество с Россией становится опасным?

Украинские военные продолжают методично разрушать российскую энергетическую инфраструктуру, усиливая топливный кризис в России. Накануне около 400 украинских дронов атаковали НПЗ и другие объекты энергетики в 18 российских регионах и аннексированном Крыму. В результате удара загорелся крупнейший на севере РФ Петербургский нефтяной терминал, что в Кировском районе северной столицы России. В результате ударов повреждены и объекты инфраструктуры в Белгородской области, включая ТЭЦ «Луч». Была прекращена подача электроэнергии и воды в Белгород. С начала 2026 года в результате украинских атак беспилотниками пострадали, остановили или сократили производство более 20 крупных нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных терминалов в европейской части России, что привело к потере около четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Известный российский ученый-экономист, сооснователь Высшей школы экономики, научный руководитель Департамента маркетинга НИУ-ВШЭ в 2003—2014 годах профессор Игорь Липсиц рассказал в беседе с haqqin.az, как эти атаки влияют на российскую экономику.

— Как вы оцениваете состояние экономики РФ на фоне ударов ВСУ по объектам российской нефтяной инфраструктуры? Насколько устойчива российская экономика? — Говорить в целом об экономике, в которой есть разные отрасли и сферы, довольно сложно. Но можно говорить о проблемах в энергетическом секторе, которые очевидны и будут нарастать. Потому что часть пораженных НПЗ не будет восстановлена. Обратите внимание, возникла совершенно четкая коллизия между интересами государства и бизнеса. Ее суть в том, что государству нужен бензин и дизельное топливо для поддержания стабильности военных действий в Украине, сельского хозяйства, социальной сферы. Люди давно пересели на автомобили и уже по-другому не мыслят свою жизнь. Это интересы государства. Но интересы нефтяных компаний не вполне с этим совпадают. Потому что из-за начатой государством войны уничтожаются частные активы НПЗ, восстанавливать их надо за счет средств этих самых частных нефтяных компаний. А восстановить НПЗ — это всегда очень большие затраты, которые на себя государство не берет и компенсации не выдает. И получается, что власть затеяла войну, а частный бизнес теряет деньги и должен эти деньги откуда-то взять. А получить деньги на восстановление НПЗ и других объектов нефтянки очень сложно. Потому что во время войны разгулялась инфляция, кредиты стали очень дорогими. Соответственно крайне тяжело взять деньги для инвестиций. Теперь складывается новая ситуация в российской нефтяной промышленности, когда многие НПЗ не будут восстанавливать. Они останутся поврежденными и не будут возвращены в строй. В РФ начался процесс выбытия производственных мощностей нефтеперерабатывающей промышленности. Первое время там сразу восстанавливали НПЗ и другие поврежденные нефтяные объекты, потому что была убежденность: можно все восстановить, второго прилета украинского дрона не будет. В России есть предприятие, которое атаковали 15 раз. Понятно, что в такой ситуации никто заново строить мощности не будет, потому что это безнадежно. Это пустая трата денег на сложное и дорогое импортное оборудование, так как сама Россия практически ничего не производит. Значит надо покупать за рубежом, видимо, в Китае. А это довольно дорого и сложно. Представьте, что установили это оборудование, и прилетел маленький украинский беспилотник и вновь все взорвал. Так что отныне никто заново восстанавливать НПЗ не будет. Значит ситуация в энергетической сфере выходит на новый уровень: начинается выбытие мощностей, сжатие производства топлива в РФ. — Это прямая дорога к кризису всей экономики России? — Во-первых, упадет экспорт топлива. Россия не очень много экспортировала бензина, но довольно много продавала дизельного топлива. Почти половина всего производства дизельного топлива шла на экспорт. Дело в том, что у России нет большого морского флота, а дизель довольно активно используется на морском транспорте. Москва очень много зарабатывала на продаже за рубеж дизеля. Теперь все это сокращается. В Москве обсуждается вопрос полного запрета экспорта дизельного топлива. Пока решение не принято, но оно уже обсуждается, потому что ситуация становится опасной. Дело в том, что уже начинается трансформация частного нефтяного бизнеса в командно-государственный. До сих пор в РФ были рыночные правила в управлении нефтяным комплексом. Важным элементом этого была торговля нефтепродуктами на бирже, куда поступал довольно большой их процент. Чтобы стабилизировать рынок, было принято решение: не весь бензин могут продавать НПЗ, которые принадлежат крупнейшим нефтяным компаниям. Они должны что-то продавать мелкому бизнесу, который также содержит автозаправки по всей России. И поток топлива шел через товарно-сырьевую биржу. На Санкт-Петербургской бирже продавалось 16% всего объема производства бензина.

Когда украинские дроны начали основательно бить по НПЗ и начался дефицит топлива, «Роснефть» предложила резко сократить масштабы биржевой торговли, и чтобы по возможности только государство напрямую распределяло моторное топливо, дизель для сельского хозяйства. И, судя по всему, «Роснефти» удалось протолкнуть свое предложение. Уже объем продажи на бирже сократили с 16% до 10%. И эти 6% будут распределяться в командном режиме госорганами. Судя по всему, это топливо пойдет сельскому хозяйству, чтобы не сорвать уборочную страду. То есть под влиянием ударов БПЛА в России происходит трансформация нефтяной промышленности из рыночной во все более административно-командную. Возникает рационирование топлива. Россия превращается в Советский Союз с Госснабом, который по всему СССР распределял, а не продавал ресурсы. Дальше этот процесс будет нарастать, потому что развивается механизм рационирования топлива. Как следствие будут нарастать межрегиональные конфликты из-за топлива. Это очень интересный поворот событий. Как только в России возникает острый дефицит общего, нужного товара, возникает и проблема регионального сепаратизма, ограничение доступа людей из других регионов к своему ценному ресурсу. К примеру, это уже проявилось в Краснодарском крае, когда люди из аннексированного Крыма приехали сюда заправляться. Естественно, население Краснодарского края стало сталкиваться с очередями на заправках, с еще большим дефицитом топлива. Тогда краснодарцы начали возмущаться: почему крымчане к нам приезжают и забирают наше топливо, а мы вынуждены как-то выкручиваться? На днях был опубликован проект постановления губернатора Забайкальского края с идеей запретить транзитный проезд автомобильного транспорта через этот регион. Дело в том, что там идет очень большой поток грузов из Китая. Груз везут не в этот регион, а в другие, но заправляются в Забайкалье. Поэтому на заправках этого региона стало меньше топлива, жители жалуются руководству края. Тогда возникает идея: давайте запретим грузовикам проезд через наш регион, пускай едут как хотят, мы их пускать не будем, потому что они забирают наш бензин. Я это называю региональным сепаратизмом на почве бензина. — Только ли заправками ограничится кризис? — Дальше топливный кризис распространится на рынок продовольствия. Потому что из-за проблем с топливом начнут страдать другие отрасли российской экономики. Вероятно, все больше проблем будет в сельском хозяйстве. Для сбора урожая запасов топлива в хозяйствах хватит, но неизвестно, что будет дальше, когда наступит посевная, перевозка сельхозпродуктов и пр. Если часть НПЗ уйдет с рынка, наступит стабильный дефицит топлива, будет высокая цена на горючее, и сельское хозяйство либо не получит топливо, либо получит его по слишком высокой цене. Очевидно, что из-за дефицита топлива в будущем году в российском сельском хозяйстве появятся все более сложные проблемы. Кроме того, уже в ближайшее время проблемы будут с доставкой продуктов питания в магазины. Мне знакомые присылали фотографии из различных городов, на которых полупустые полки магазинов. Дальше начнет страдать общественный транспорт. Обратите внимание, российские власти начали говорить о необходимости срочно восстановить трамвайное движение в городах. Топлива для общественного транспорта не хватает, а многие города-миллионники не могут существовать без общественного транспорта. Начавшийся в нефтяной промышленности кризис будет захватывать сегмент за сегментом российской экономики и менять образ жизни россиян. — Как все это отразится на возможностях российской армии в Украине? — Я думаю, что пока никак. Российские власти оставят население без бензина и топлива, но армию будут снабжать. Это приоритет, который будет все время поддерживаться. Власти будут снабжать армию дизтопливом в ущерб коммерческому транспорту. При переходе на систему рационирования в первую очередь топливо получит транспорт армии, во вторую очередь — транспорт госорганизаций, в третью — пока сельское хозяйство, а все прочие, коммерческий транспорт для перевозки грузов в магазины и население уже по замыкающему принципу.