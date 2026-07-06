Пашинян отправился в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2026», проходящей в Екатеринбурге.

Как сообщают армянские СМИ, в рамках поездки глава армянского кабинета министров примет участие в мероприятиях форума, который традиционно служит площадкой для обсуждения вопросов промышленной кооперации, технологического развития и инвестиционного сотрудничества.

Ключевым пунктом программы визита станет встреча Никола Пашиняна с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы армяно-российского торгово-экономического взаимодействия, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в промышленной и инвестиционной сферах.

Визит проходит на фоне продолжающихся контактов между Ереваном и Москвой по вопросам двусторонней повестки и регионального сотрудничества.