USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
Новость дня
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине

Пашинян отправился в Россию

10:20 458

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2026», проходящей в Екатеринбурге.

Как сообщают армянские СМИ, в рамках поездки глава армянского кабинета министров примет участие в мероприятиях форума, который традиционно служит площадкой для обсуждения вопросов промышленной кооперации, технологического развития и инвестиционного сотрудничества.

Ключевым пунктом программы визита станет встреча Никола Пашиняна с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы армяно-российского торгово-экономического взаимодействия, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в промышленной и инвестиционной сферах.

Визит проходит на фоне продолжающихся контактов между Ереваном и Москвой по вопросам двусторонней повестки и регионального сотрудничества.

Трамп и Зеленский увидятся в Анкаре?
Трамп и Зеленский увидятся в Анкаре?
10:39 109
Силовики в особняке армянского олигарха
Силовики в особняке армянского олигарха видео
10:35 314
В Крыму полный блэкаут
В Крыму полный блэкаут
10:31 418
Украинские беспилотники над Ярославлем и Ленинградской областью
Украинские беспилотники над Ярославлем и Ленинградской областью
10:30 323
Пашинян отправился в Россию
Пашинян отправился в Россию
10:20 459
И снова Россия бомбит Киев. Множество жертв...
И снова Россия бомбит Киев. Множество жертв... фото; видео
10:03 868
ЧМ-2026: пять голов, два пенальти и удаление в матче Мексика - Англия
ЧМ-2026: пять голов, два пенальти и удаление в матче Мексика - Англия ВИДЕО
07:12 3613
Азербайджанец Михаил Малкин сделал это первым в мире
Азербайджанец Михаил Малкин сделал это первым в мире Все в шоке!; добавлено видео
5 июля 2026, 21:40 5848
Главная сенсация ЧМ-2026: Холанд отправил Бразилию домой!
Главная сенсация ЧМ-2026: Холанд отправил Бразилию домой! ВИДЕО
02:05 5540
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
00:45 4892
США: Россия дорого платит за захваченную землю...
США: Россия дорого платит за захваченную землю...
5 июля 2026, 22:37 5189

ЭТО ВАЖНО

Трамп и Зеленский увидятся в Анкаре?
Трамп и Зеленский увидятся в Анкаре?
10:39 109
Силовики в особняке армянского олигарха
Силовики в особняке армянского олигарха видео
10:35 314
В Крыму полный блэкаут
В Крыму полный блэкаут
10:31 418
Украинские беспилотники над Ярославлем и Ленинградской областью
Украинские беспилотники над Ярославлем и Ленинградской областью
10:30 323
Пашинян отправился в Россию
Пашинян отправился в Россию
10:20 459
И снова Россия бомбит Киев. Множество жертв...
И снова Россия бомбит Киев. Множество жертв... фото; видео
10:03 868
ЧМ-2026: пять голов, два пенальти и удаление в матче Мексика - Англия
ЧМ-2026: пять голов, два пенальти и удаление в матче Мексика - Англия ВИДЕО
07:12 3613
Азербайджанец Михаил Малкин сделал это первым в мире
Азербайджанец Михаил Малкин сделал это первым в мире Все в шоке!; добавлено видео
5 июля 2026, 21:40 5848
Главная сенсация ЧМ-2026: Холанд отправил Бразилию домой!
Главная сенсация ЧМ-2026: Холанд отправил Бразилию домой! ВИДЕО
02:05 5540
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
00:45 4892
США: Россия дорого платит за захваченную землю...
США: Россия дорого платит за захваченную землю...
5 июля 2026, 22:37 5189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться