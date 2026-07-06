Украинские беспилотники над Ярославлем и Ленинградской областью

«Сегодня ночью (в ночь на 6 июля – ред.) на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. Сбито более 70 беспилотников», — заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Российские власти сообщили об отражении массированной атаки на Ярославль.

По его словам, госпитализированы два человека, получившие осколочные ранения. Губернатор не уточнил, какой именно объект был атакован.

Ранее он сообщал о возобновлении движения автомобилей на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Это направление регулярно перекрывается во время атак на Ярославский НПЗ.

Украинские СМИ пишут, что атакован был именно нефтеперерабатывающий завод.

Украинские дроны атаковали два порта в Ленинградской области России.

Над Ленинградской областью сбиты 56 украинских беспилотников, отражение атаки продолжается, заявил губернатор Александр Дрозденко.

«Предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк», — сообщил он в телеграме.

Морской порт Усть-Луга — крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщает сайт администрации морских портов Балтийского моря.

В субботу Дрозденко сообщал об атаке на порт в Высоцке.

В этом году Украина нарастила удары по российским нефтяным портам и НПЗ. Из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы летом начался топливный кризис.