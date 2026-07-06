Украинские беспилотники над Ярославлем и Ленинградской областью

Российские власти сообщили об отражении массированной атаки на Ярославль.
«Сегодня ночью (в ночь на 6 июля – ред.) на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. Сбито более 70 беспилотников», — заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По его словам, госпитализированы два человека, получившие осколочные ранения. Губернатор не уточнил, какой именно объект был атакован.
Ранее он сообщал о возобновлении движения автомобилей на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Это направление регулярно перекрывается во время атак на Ярославский НПЗ.
Украинские СМИ пишут, что атакован был именно нефтеперерабатывающий завод.
Украинские дроны атаковали два порта в Ленинградской области России.
Над Ленинградской областью сбиты 56 украинских беспилотников, отражение атаки продолжается, заявил губернатор Александр Дрозденко.
«Предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк», — сообщил он в телеграме.
Морской порт Усть-Луга — крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщает сайт администрации морских портов Балтийского моря.
В субботу Дрозденко сообщал об атаке на порт в Высоцке.
В этом году Украина нарастила удары по российским нефтяным портам и НПЗ. Из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы летом начался топливный кризис.