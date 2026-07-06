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Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
Новость дня
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине

Украинские беспилотники над Ярославлем и Ленинградской областью

10:30 324

Российские власти сообщили об отражении массированной атаки на Ярославль.

«Сегодня ночью (в ночь на 6 июля – ред.) на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. Сбито более 70 беспилотников», — заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, госпитализированы два человека, получившие осколочные ранения. Губернатор не уточнил, какой именно объект был атакован.

Ранее он сообщал о возобновлении движения автомобилей на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Это направление регулярно перекрывается во время атак на Ярославский НПЗ.

Украинские СМИ пишут, что атакован был именно нефтеперерабатывающий завод. 

Украинские дроны атаковали два порта в Ленинградской области России.

Над Ленинградской областью сбиты 56 украинских беспилотников, отражение атаки продолжается, заявил губернатор Александр Дрозденко.

«Предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк», — сообщил он в телеграме.

Морской порт Усть-Луга — крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщает сайт администрации морских портов Балтийского моря.

В субботу Дрозденко сообщал об атаке на порт в Высоцке.

В этом году Украина нарастила удары по российским нефтяным портам и НПЗ. Из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы летом начался топливный кризис.

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