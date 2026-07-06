В Крыму полный блэкаут

На всей территории Крыма отключилось электричество, сообщили «власти» аннексированного полуострова. В компании заявили о массовом отключении потребителей во всех городах и районах Крыма.

«В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым», - говорится в сообщении.

Ранее этой ночью свет отключали в Севастополе. Назначенный РФ «губернатор» Михаил Развожаев сообщил об атаке на энергоинфраструктуру за пределами города, социальные объекты перевели на резервные схемы. Он призвал жителей экономить заряд телефонов и не включать все приборы сразу после возобновления подачи электричества. Также утром троллейбусы в городе не вышли на линии.