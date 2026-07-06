Трамп и Зеленский увидятся в Анкаре?

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре встретится с лидерами Украины и Сирии Владимиром Зеленским и Ахмедом аш-Шараа, пишет Reuters со ссылкой на источник в администрации.
По словам собеседника агентства, на переговорах с Зеленским Трамп намерен обсудить, «как мы можем закончить войну».
После этой встречи, как ожидается, американский лидер свяжется с президентом России Владимиром Путиным для продолжения разговора о возможном урегулировании.
В Анкаре 7–8 июля пройдет 36-й по счету саммит НАТО.