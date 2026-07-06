USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
Новость дня
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине

Трамп и Зеленский увидятся в Анкаре?

10:39 114

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре встретится с лидерами Украины и Сирии Владимиром Зеленским и Ахмедом аш-Шараа, пишет Reuters со ссылкой на источник в администрации.

По словам собеседника агентства, на переговорах с Зеленским Трамп намерен обсудить, «как мы можем закончить войну».

После этой встречи, как ожидается, американский лидер свяжется с президентом России Владимиром Путиным для продолжения разговора о возможном урегулировании.

В Анкаре 7–8 июля пройдет 36-й по счету саммит НАТО.

Трамп и Зеленский увидятся в Анкаре?
Трамп и Зеленский увидятся в Анкаре?
10:39 115
Силовики в особняке армянского олигарха
Силовики в особняке армянского олигарха видео
10:35 320
В Крыму полный блэкаут
В Крыму полный блэкаут
10:31 432
Украинские беспилотники над Ярославлем и Ленинградской областью
Украинские беспилотники над Ярославлем и Ленинградской областью
10:30 330
Пашинян отправился в Россию
Пашинян отправился в Россию
10:20 466
И снова Россия бомбит Киев. Множество жертв...
И снова Россия бомбит Киев. Множество жертв... фото; видео
10:03 875
ЧМ-2026: пять голов, два пенальти и удаление в матче Мексика - Англия
ЧМ-2026: пять голов, два пенальти и удаление в матче Мексика - Англия ВИДЕО
07:12 3617
Азербайджанец Михаил Малкин сделал это первым в мире
Азербайджанец Михаил Малкин сделал это первым в мире Все в шоке!; добавлено видео
5 июля 2026, 21:40 5850
Главная сенсация ЧМ-2026: Холанд отправил Бразилию домой!
Главная сенсация ЧМ-2026: Холанд отправил Бразилию домой! ВИДЕО
02:05 5544
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
00:45 4896
США: Россия дорого платит за захваченную землю...
США: Россия дорого платит за захваченную землю...
5 июля 2026, 22:37 5190

ЭТО ВАЖНО

Трамп и Зеленский увидятся в Анкаре?
Трамп и Зеленский увидятся в Анкаре?
10:39 115
Силовики в особняке армянского олигарха
Силовики в особняке армянского олигарха видео
10:35 320
В Крыму полный блэкаут
В Крыму полный блэкаут
10:31 432
Украинские беспилотники над Ярославлем и Ленинградской областью
Украинские беспилотники над Ярославлем и Ленинградской областью
10:30 330
Пашинян отправился в Россию
Пашинян отправился в Россию
10:20 466
И снова Россия бомбит Киев. Множество жертв...
И снова Россия бомбит Киев. Множество жертв... фото; видео
10:03 875
ЧМ-2026: пять голов, два пенальти и удаление в матче Мексика - Англия
ЧМ-2026: пять голов, два пенальти и удаление в матче Мексика - Англия ВИДЕО
07:12 3617
Азербайджанец Михаил Малкин сделал это первым в мире
Азербайджанец Михаил Малкин сделал это первым в мире Все в шоке!; добавлено видео
5 июля 2026, 21:40 5850
Главная сенсация ЧМ-2026: Холанд отправил Бразилию домой!
Главная сенсация ЧМ-2026: Холанд отправил Бразилию домой! ВИДЕО
02:05 5544
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
00:45 4896
США: Россия дорого платит за захваченную землю...
США: Россия дорого платит за захваченную землю...
5 июля 2026, 22:37 5190
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться