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Azerbaijan Airlines открывает регулярные рейсы в Атырау и Актобе

10:43 509

Azerbaijan Airlines (AZAL), входящие в AZCON Holding,  открывают прямые регулярные рейсы в города Атырау и Актобе (Казахстан). Новые направления будут способствовать расширению транспортного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном, а также предоставят пассажирам больше возможностей для путешествий. Билеты на новые рейсы уже поступили в продажу.

Первый рейс в Атырау состоится 16 августа 2026 года, а первый рейс в Актобе — 16 сентября 2026 года. Полеты по маршруту Баку – Атырау – Баку будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы по маршруту Баку – Актобе – Баку будут осуществляться три раза в неделю — по понедельникам, вторникам и пятницам. 

Новые рейсы обеспечат прямое воздушное сообщение с ключевыми экономическими центрами Западного Казахстана, сделают деловые поездки более удобными, а также откроют дополнительные возможности для развития туризма и гуманитарных связей. 

Атырау является одним из крупнейших центров нефтегазовой промышленности Казахстана и считается одним из важнейших экономических городов Прикаспийского региона. Актобе, в свою очередь, является одним из ключевых региональных центров страны с развитой промышленной, логистической и торговой инфраструктурой. 

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте www.azal.az, в мобильном приложении авиакомпании, в билетных кассах AZAL и у аккредитованных агентств.

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