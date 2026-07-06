В Венесуэле растет число жертв двойного землетрясения

Число жертв землетрясения в Венесуэле, произошедшего 24 июня, продолжает расти. На сегодняшний день погибшими числятся 3 342 человека, сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес в соцсети X.

Продолжают лечение 16 740 человек, удалось спасти из-под завалов 6 462 человека, уточнил он. Выписаны из больниц 23 820 пострадавших. 17 345 человек стали бездомными, добавил Родригес. В результате двух подземных толчков было повреждено 856 зданий, еще 190 полностью разрушены.

США разрешили финансовые операции для помощи Венесуэле после двух землетрясений

В ликвидации последствий участвуют 29 567 специалистов, включая 4 088 международных спасателей, а также еще 27 482 волонтера, сообщил Родригес.

В Венесуэле 24 июня произошли два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Они ощущались даже в Амазонии (Бразилия), которая расположена примерно в 1 700 км от столицы Венесуэлы Каракаса, передавало Associated Press. Это землетрясение стало сильнейшим с 1900 года, писала The New York Times со ссылкой на данные архива Геологической службы США. Тогда магнитуда толчков составляла 7,7, погиб 21 человек.

Из-за последствий стихийного бедствия в Венесуэле было объявлено чрезвычайное положение. США направили туда поисково-спасательные отряды, медицинскую и гуманитарную помощь. Также США временно разрешили финансовые операции для помощи Венесуэле.