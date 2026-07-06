Кто первым вернется на Луну?

Китай может осуществить высадку своих космонавтов на Луне быстрее, чем туда вновь прибудут американские астронавты. Такое развитие событий допустил в интервью CBS администратор NASA Джаред Айзекман.

«Китайцы высадят своих тайконавтов на Луну. В этом нет никаких сомнений. Вопрос в том, вернутся ли Соединенные Штаты раньше них и сделаем ли мы это на этот раз по-другому, когда будем строить базу, устанавливать это прочное присутствие», — сказал он.

Он подчеркнул, что США вовлечены сейчас в космическую гонку с Китаем и «китайцы движутся с невероятной скоростью». При этом, по его мнению, астронавты NASA все же смогут вновь оказаться на Луне раньше высадки там космонавтов из КНР.

Глава агентства уточнил, что ближайшая миссия к спутнику Земли с участием астронавтов — Artemis IV, доставку аппарата на Луну планируется осуществить в 2028 году, в то время как Китай запланировал высадку до 2030 года.

«Сейчас они (Китай — ред.) думают сделать это в 2029 году. Мы же говорим, что наша цель — посадка в конце 2028 года, это месяцы, а не годы. Но у нас есть достижимый план. У нас есть национальная космическая политика, у нас есть двухпартийная поддержка конгресса. У нас есть лучшие и самые талантливые специалисты со всей страны, которые делали это раньше, и мы сделаем это снова», — отметил Айзекман.

По его словам, в 2027 году NASA начнет развертывание базы на Луне для подготовки к высадке астронавтов в 2028 году — к этому моменту там будет лунный вездеход и начальная инфраструктура, а после высадки ее начнут расширять. «Но я бы сказал, что к началу 2030-х годов Луна станет похожа на Международную космическую станцию. Там в течение довольно длительных периодов времени будут находиться экипажи, пока мы будем изучать эту среду и готовиться к полету на Марс», — добавил администратор NASA.

9 июня агентство объявило имена четырех астронавтов миссии Artemis III в 2027 году. В ее рамках ракета SLS запустит корабль Orion из Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде на низкую околоземную орбиту. Он продемонстрирует возможности сближения и стыковки с тестовыми версиями посадочных систем, которые разрабатывают компании Blue Origin и SpaceX. Миссия подразумевает серию испытательных полетов для Artemis IV.