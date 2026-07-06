В России мигрантов будут выдворять и за дискриминацию

На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект, расширяющий перечень оснований для выдворения мигрантов — с 22 административных правонарушений до 45. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Изначально планировалось расширить список до 43 пунктов. Но в итоге предложено также добавить дискриминацию по любому признаку (по половому или расовому признаку, цвету кожи, национальности, языку, возрасту, отношению к религии и др.) и несоблюдение требования военнослужащего на госгранице.

«Это будет способствовать повышению общественной безопасности в нашей стране и наведению порядка в миграционной сфере», — отметил Вячеслав Володин. Кроме того, Госдума рассмотрит на этой неделе инициативы в сфере трудовой миграции, добавил он.

Сейчас по КоАП РФ выдворение иностранца из России — одно из возможных наказаний за административное правонарушение. Поправки делают его обязательным дополнительным наказанием к штрафу по некоторым административным статьям. Первая редакция законопроекта включала 20 оснований для выдворения, затем в текст добавили еще два — дискриминацию и неповиновение пограничникам. МВД разработало законопроект в марте. В мае Госдума приняла его в первом чтении.