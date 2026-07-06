Красные флаги за гробом Хаменеи

Связанное с Корпусом стражей исламской революции информационное агентство Fars News описало скопление людей в Тегеране ранним утром третьего дня траурной церемонии по погибшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи словами: «Все пришли, неся красные флаги мести».

Эта фраза относится к красным флагам, используемым в шиитской символике и часто ассоциирующимся с призывами к мести.

Траурные церемонии по случаю смерти бывшего верховного лидера сопровождались неоднократными требованиями со стороны чиновников, государственных СМИ и сторонников отомстить за его убийство.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате целенаправленного авиаудара по его резиденции в Тегеране.