Красные флаги за гробом Хаменеи

Связанное с Корпусом стражей исламской революции информационное агентство Fars News описало скопление людей в Тегеране ранним утром третьего дня траурной церемонии по погибшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи словами: «Все пришли, неся красные флаги мести».
Эта фраза относится к красным флагам, используемым в шиитской символике и часто ассоциирующимся с призывами к мести.
Траурные церемонии по случаю смерти бывшего верховного лидера сопровождались неоднократными требованиями со стороны чиновников, государственных СМИ и сторонников отомстить за его убийство.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате целенаправленного авиаудара по его резиденции в Тегеране.
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В Тегеране продолжается массовое траурное шествие и церемония прощания с погибшим верховным лидером ИРИ Али Хаменеи, сообщают официальные иранские СМИ.
Гроб с телом Хаменеи, а также гробы членов его семьи, повезут на открытой платформе в аэропорт Мехрабад и на всем протяжении пути траурную процессию будут сопровождать желающие проститься.
July 6, 2026