Новый борцовский зал в Мингячевире

Федерация борьбы Азербайджана (AGF) продолжает работу по развитию борьбы и укреплению спортивной инфраструктуры в регионах.

Накануне начал свою работу зал в Мингячевире, которому Федерация борьбы Азербайджана подарила борцовский ковер и который был оборудован всем необходимым спортивным инвентарем. Зал располагается в средней школе N18. 1 ноября 2025 года по инициативе Центрального спортивного клуба армии там была создана секция вольной борьбы. Число подростков и молодых людей, тренирующихся в этом зале под руководством назначенного клубом тренера Анара Байрамова, за короткий период достигло 100 человек.

На церемонии открытия присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Мингячевира Ильхам Исмаилов, начальник спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, руководитель спортивного клуба армейцев Вугар Аскеров, вице-президенты AGF Намик Абдуллаев и Фарид Мансуров, генеральный секретарь Федерации Пярвин Пириев, член Комитета по этике и дисциплине AGF Фирдовси Умудов и представители местной спортивной общественности.

Гости, ознакомившись с условиями, созданными в борцовском зале, пообщались со спортсменами и дали им свои рекомендации. Было отмечено, что Мингячевир – город с высоким спортивным потенциалом. Участники мероприятия обсудили вопросы совершенствования тут спортивной инфраструктуры в будущем.

Отмечается, что этот зал станет важной основой для развития вольной борьбы в Мингячевире, подготовки талантливых спортсменов и внесет новый вклад в борцовские успехи Азербайджана.