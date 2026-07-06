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Генпрокуратура о расследовании дела Фатимы Керимовой

11:37 957

Предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры Грузии по факту умышленного убийства гражданки Азербайджанской Республики Фатимы Керимовой в городе Тбилиси, находится под пристальным наблюдением. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В настоящее время в отношении лица, подозреваемого в совершении преступного деяния, — родственника потерпевшей — принимаются соответствующие процессуальные меры, а также осуществляются необходимые действия для обеспечения его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

С учетом общественной значимости происшествия, а также того, что потерпевшая является гражданкой Азербайджанской Республики, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики направила официальный запрос в Прокуратуру Грузии. В нем было заявлено о готовности оказать всестороннюю правовую помощь и другую необходимую поддержку следствию в рамках международного правового сотрудничества в случае возникновения такой необходимости, а также обеспечить полное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела, установление всех обстоятельств в соответствии с требованиями законодательства.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики еще раз заявляет, что занимает принципиальную позицию в отношении преступных деяний, совершенных против жизни и здоровья граждан Азербайджана, а также против других их прав и интересов, охраняемых законом, и независимо от того, что такие случаи происходят за пределами страны, постоянно держит в центре внимания защиту их прав и законных интересов.

С этой целью необходимые меры по оказанию взаимной правовой помощи в рамках международного правового сотрудничества с компетентными органами иностранных государств, а также по поддержке полного и объективного расследования преступлений будут последовательно продолжены и впредь.

Убитая в Грузии гражданка Азербайджана Фатима Керимова

Напомним, что трагедия с девушкой произошла 26 июня. Грузинские СМИ сообщали, что 21‑летняя Фатима, гражданка Азербайджана, несколько дней удерживалась в квартире двоюродным братом, подверглась тяжелому физическому насилию, после чего была задушена. По информации местных СМИ, на теле девушки обнаружили следы пыток.

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