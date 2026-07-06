Персональный финансовый менеджер на базе искусственного интеллекта от Банка ABB

После запуска этой функции AI-nur и AI-khan в ABB mobile стали не просто голосовыми AI-помощниками, отвечающими на вопросы клиентов. Теперь они выступают в роли персональных финансовых проводников, которые помогают пользователям лучше понимать свое финансовое поведение, управлять личным бюджетом и принимать более осознанные решения.

Пользователи ABB mobile могут, просто общаясь с AI-nur и AI-khan, более наглядно контролировать личный бюджет, регулярно анализировать доходы и расходы, а также выстраивать финансовые привычки в соответствии со своими целями.

Анализирует доходы и расходы, помогает управлять финансовыми привычками

Персональный финансовый менеджер на базе искусственного интеллекта анализирует историю операций клиента, проводит детальный разбор его доходов и расходов, представляет данные в визуализированной форме и помогает сравнивать финансовые показатели за разные периоды.

Теперь клиенту не нужно ограничиваться просмотром списка карточных операций. С помощью AI-помощника он может точно узнать, в каких категориях формируются его доходы и расходы, в какие периоды и на что он тратит больше всего средств, а также где существуют возможности для более эффективного управления деньгами и экономии.

Одно из ключевых преимуществ Персонального финансового менеджера – возможность сравнительного анализа данных. Клиент может отслеживать изменения своего финансового поведения по дням, неделям, месяцам или более длительным периодам.

Например, пользователь может обратиться к AI-nur или AI-khan с вопросами: «На что я потратил больше всего денег в этом месяце?», «Какими были мои 5 крупнейших расходов за последние 30 дней?», «Сколько я потратил на рестораны на этой неделе?», «На какую сумму я заправил автомобиль в этом году?», «Из каких источников формировались мои основные доходы за последние 3 месяца?» и другими подобными запросами. В результате клиент не только видит свои доходы и расходы, но и лучше понимает повседневные финансовые привычки, которые стоят за этими цифрами.

Поддерживает принятие финансовых решений

Новый продукт особенно полезен для клиентов, которые хотят отслеживать личный бюджет, усилить контроль над расходами и более правильно выстроить баланс между доходами и затратами. Теперь клиент видит свое финансовое состояние не только через общие цифры, но и через более детальные, персонализированные объяснения.

AI-помощник анализирует структуру доходов и расходов клиента и помогает ему принимать более рациональные финансовые решения. Например, пользователь может отдельно анализировать расходы на подписки, регулярные платежи, рестораны и доставку, операции по снятию наличных и другие категории.

Таким образом, Персональный финансовый менеджер не только отвечает на вопрос «Сколько ты потратил?», но и предлагает практический взгляд на другой важный вопрос: «Что можно изменить, чтобы управлять финансами лучше?».

Выполняет банковские операции в формате диалога

Функциональность AI-nur и AI-khan не ограничивается финансовой аналитикой. Персональные финансовые менеджеры на базе искусственного интеллекта также позволяют клиентам выполнять ежедневные банковские операции с помощью голосовых команд.

Клиенты могут оплачивать мобильную связь по номерам Azercell, Bakcell и Nar, просто дав голосовую команду AI-nur или AI-khan. Кроме того, с помощью AI-помощников можно осуществлять переводы на карту Банка ABB и карты других банков – по номеру карты или через заранее созданный шаблон.

Персональный финансовый менеджер делает более удобными переводы между картами и счетами, отправку средств другим лицам по мобильному номеру, выполнение различных банковских операций и получение ответов на клиентские запросы. При необходимости через AI-nur и AI-khan также можно заблокировать карту или повторно ее активировать.

Управляет подписками

До сих пор пользователи ABB mobile могли активировать и деактивировать через приложение подписки по всем картам Visa – на телевидение, музыку, развлекательные платформы, образовательные сервисы, питание, доставку и другие услуги. Теперь эти операции по желанию клиента может выполнять Персональный финансовый менеджер.

Клиенту достаточно просто поговорить с AI-nur или AI-khan, чтобы управлять своими подписками. Это делает использование ежедневных цифровых сервисов еще более гибким, быстрым и интуитивным.

Более 4 миллионов взаимодействий

За короткий период клиенты осуществили более 4 миллионов взаимодействий с AI-nur и AI-khan. Этот показатель отражает растущий интерес пользователей к банковским услугам на базе искусственного интеллекта.

Новые AI-возможности, представленные Банком ABB, делают банковские услуги более удобными, быстрыми и доступными. При этом на всех этапах сохраняется высокий уровень требований к безопасности. В ближайшее время Банк планирует продолжить развитие пользовательского опыта в сфере искусственного интеллекта за счет запуска новых функций.