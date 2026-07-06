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Лесные пожары в Европе

12:19 179

В ряде европейских стран лесные пожары в последние дни уничтожили тысячи гектаров растительности. Сотни пожарных в воскресенье, 5 июля, боролись с огнем во Франции, Греции, Испании и Португалии.

Юг Франции: есть пострадавшие, объявлена эвакуация

Возгорание во французском департаменте Восточные Пиренеи было обнаружено вечером 4 июля в труднодоступной местности недалеко от города Перпиньян. В борьбе с огнем задействованы порядка 700 пожарных, 200 единиц техники и около десяти самолетов и вертолетов, передает агентство AFP. Известно о двух серьезно пострадавших людях - пожарном и местном жителе.

Власти Восточных Пиренеев объявили об эвакуации пяти тысяч жителей. «Лесной пожар исключительных масштабов, бушующий сейчас в Восточных Пиренеях, требует задействования огромных сил пожаротушения, а также привлечения служб внутренней безопасности и всех государственных ведомств», — заявил префект департамента Реньо де ла Мот.

Высокий риск пожаров 6 июля сохраняется еще в 41 департаменте Франции, максимальный уровень опасности объявлен в семи из них.

Крупный пожар в Греции

Пожар вспыхнул на заводе по переработке отходов недалеко от греческого города Салоники. Густой черный дым распространился до центра города. Власти призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу из-за угрозы отравления токсичными испарениями. Кроме того, также были эвакуированы жители трех населенных пунктов и учреждения, где проживают 157 человек, требующих ухода. По подозрению в непреднамеренном поджоге задержан 76-летний мужчина, сообщили власти города Ореокастрон.

Еще один крупный лесной пожар зафиксирован к западу от Афин. С огнем борются 210 пожарных и добровольцы, задействована специализированная авиатехника.

Пожары в Испании и Португалии

В Испании лесной пожар бушует с 3 июля в северо-восточной провинции Жирона. Огонь охватил почти 2200 гектаров, указало агентство EFE.

В португальском муниципалитете Возела 1200 пожарных при поддержке 400 единиц техники и 15 самолетов пытались потушить пожар, вспыхнувший 2 июля. Пламя уже охватило территорию в 12 000 гектаров. 3 июля Испания направила в Португалию 120 пожарных и 45 единиц техники. К 5 июля крупные очаги возгорания были локализованы, однако некоторые очаги еще сохраняются, предупредили португальские СМИ.

Пожары в нескольких странах Европы начались в условиях экстремальной жары, пришедшей в июне.

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