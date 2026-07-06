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Без Ирана мира в Ливане не будет

заявление Галибафа
12:20 199

Тегеран сыграл важную роль «для обеспечения безопасности» Ливана, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом передает «Аль-Джазира».

«Мир в Ливане не устоит, если Иран не сыграет роль стабилизатора в регионе», - утверждает Галибаф.

В Тегеране Галибаф во время траурных мероприятий в память о верховном лидере Ирана Али Хаменеи встретился с высокопоставленным представителем движения «Хезболла» Мухаммадом Фнеишем. Галибаф отметил, что «мы (Иран) делали особенный акцент на территориальной целостности и суверенитете Ливана». Он также высоко оценил «борьбу «Хезболлы» против Израиля в поддержку Ирана во время войны между США и Израилем».

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