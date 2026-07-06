Трамп снова задевает Мелони: «Нужен запретительный ордер»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth фотографию, на которой он запечатлен рядом с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, сопроводив ее подписью: «Тут необходим судебный запрет на приближение».

Так называемый запретительный судебный приказ — это мера пресечения, применяемая к преследователям: решением суда нарушителю предписывается держаться на расстоянии от человека, ставшего объектом навязчивого внимания.

Запись появилась вечером воскресенья, 5 июля, за несколько часов до саммита НАТО в Анкаре, намеченного на 7 и 8 июля, в котором, как ожидается, примут участие оба лидера.

Как сообщает Corriere della Sera, на этот раз правительство, по всей видимости, не намерено реагировать «на эту провокацию».

По данным источников итальянской газеты, ночью премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни провели консультации, чтобы согласовать стратегию, основанную на том, чтобы игнорировать то, что рассматривается как личное оскорбление, считающееся необоснованным и лишенным контекста.

В адрес Мелони стали поступать послания солидарности от итальянских политических лидеров.

«Трамп — подлый мелкий хулиган. Полная солидарность с премьер-министром», — написал в X лидер партии Azione Карло Календа.

Это заявление еще больше обостряет раскол между президентом США и итальянским премьером, сигнализируя о дальнейшем охлаждении отношений между двумя странами.

Разногласия проявились еще весной 2026 года на фоне споров вокруг управления кризисом на Ближнем Востоке и в Иране, критики Трампа в адрес папы Льва XIV и растущего нежелания Италии удовлетворять ряд запросов американской администрации в рамках НАТО.

Переломный момент наступил 19 июня, когда Дональд Трамп в интервью заявил, что на полях саммита G7 Мелони «умоляла его сделать совместную фотографию», а он согласился лишь «из жалости».

Итальянский премьер в ответ назвала эти утверждения «полностью вымышленными» и подчеркнула, что «ни я, ни Италия ни перед кем не умоляем».

Высказывания Трампа вызвали в Италии жесткую реакцию и немедленные дипломатические последствия, включая отмену визита министра иностранных дел Антонио Таяни в США.