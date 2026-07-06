Америка помогает Украине обходить российскую ПВО

Американская разведка помогает Украине прокладывать маршруты для дальнобойных дронов и обходить российскую ПВО во время ударов по НПЗ. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

Это происходит на фоне рекордной интенсивности украинских атак по российской энергетической инфраструктуре. По данным Rochan Consulting, в мае количество успешных ударов по российским НПЗ достигло месячного рекорда — 16.

С начала 2026 года российские НПЗ были поражены не менее 194 раз. Это в 11 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По анализу FT, резкий рост количества ударов усугубляет худший топливный кризис в России за десятилетия. Более половины российских регионов уже ввели жесткие ограничения на продажу горючего, а жители часами стоят в очередях на АЗС.

В июне Украина несколько раз била по единственному московскому НПЗ. Удары приводили к большим пожарам и облакам дыма над столицей РФ, которая также столкнулась с дефицитом бензина.

По российским данным, за первые шесть месяцев 2026 года над Россией и захваченными украинскими территориями якобы сбили по меньшей мере 63 933 украинских дронов.

Аналитики объясняют рост эффективности украинской кампании не только американской разведывательной помощью, но и наращиванием производства и лучшим управлением.

Директор Rochan Consulting Конрад Музыка заявил FT, что украинская кампания эволюционировала от ударов по нефтяной инфраструктуре до более широкой стратегической кампании против энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем России.