Azercell запускает линейку тарифов нового поколения «Alfa Plan»

ООО «Azercell Telecom» представляет новую линейку тарифов «Alfa Plan» для абонентов постоплатной системы. Новое предложение разработано с учетом различных сценариев использования мобильной связи и включает тарифы «Alfa Plan 12GB», «Alfa Plan 25GB» и «Alfa Plan 40GB». Разработанная с учетом повседневных цифровых потребностей пользователей, новая линейка объединяет интернет, разговорные минуты, а также дополнительные сервисные преимущества в едином тарифном пакете.

Удобные условия оплаты: Абоненты «Alfa Plan» могут пользоваться услугами мобильной связи с отсрочкой платежа до 45 дней благодаря кредитному лимиту, предоставляемому номеру.

Впервые на телекоммуникационном рынке Азербайджана модель долгосрочной подписки: Одним из ключевых преимуществ новой линейки стала возможность оформить долгосрочную подписку. Впервые на телекоммуникационном рынке Азербайджана абонентам доступны специальные условия при заключении договора на длительный срок: скидка 10% при выборе годовой подписки и скидка до 20% — при оформлении двухлетней подписки.

Дополнительные преимущества: В зависимости от выбранного тарифа абоненты также получают ряд привилегий, включая бесплатную замену SIM-карты, приоритетное рассмотрение обращений и услугу «Быстрое обслуживание» в центрах обслуживания абонентов Azercell.

Оцените новые возможности мобильной связи вместе с линейкой тарифов «Alfa Plan» от Azercell.

Для дополнительной информации: Alfa Plan|Azercell