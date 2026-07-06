USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.2041
Подписаться на уведомления
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
Новость дня
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине

Azercell запускает линейку тарифов нового поколения «Alfa Plan»

Пользуйтесь сегодня, оплачивайте позже — больше интернета и больше преимуществ с новыми тарифами!
12:42 564

ООО «Azercell Telecom» представляет новую линейку тарифов «Alfa Plan» для абонентов постоплатной системы. Новое предложение разработано с учетом различных сценариев использования мобильной связи и включает тарифы «Alfa Plan 12GB», «Alfa Plan 25GB» и «Alfa Plan 40GB». Разработанная с учетом повседневных цифровых потребностей пользователей, новая линейка объединяет интернет, разговорные минуты, а также дополнительные сервисные преимущества в едином тарифном пакете.

Удобные условия оплаты: Абоненты «Alfa Plan» могут пользоваться услугами мобильной связи с отсрочкой платежа до 45 дней благодаря кредитному лимиту, предоставляемому номеру.

Впервые на телекоммуникационном рынке Азербайджана модель долгосрочной подписки: Одним из ключевых преимуществ новой линейки стала возможность оформить долгосрочную подписку. Впервые на телекоммуникационном рынке Азербайджана абонентам доступны специальные условия при заключении договора на длительный срок: скидка 10% при выборе годовой подписки и скидка до 20% — при оформлении двухлетней подписки.

Дополнительные преимущества: В зависимости от выбранного тарифа абоненты также получают ряд привилегий, включая бесплатную замену SIM-карты, приоритетное рассмотрение обращений и услугу «Быстрое обслуживание» в центрах обслуживания абонентов Azercell.

Оцените новые возможности мобильной связи вместе с линейкой тарифов «Alfa Plan» от Azercell.

Для дополнительной информации: Alfa Plan|Azercell

Силовики пришли к армянскому олигарху: обыски по 70 адресам
Силовики пришли к армянскому олигарху: обыски по 70 адресам видео; обновлено 14:14
14:14 3149
Пропановый газ в Армению через Азербайджан
Пропановый газ в Армению через Азербайджан
13:40 712
Лукашенко пообещал белорусским военным не отправлять их на бойню
Лукашенко пообещал белорусским военным не отправлять их на бойню
13:38 775
Генштаб ВСУ: Поражены два НПЗ в России и нефтетерминал в Керчи
Генштаб ВСУ: Поражены два НПЗ в России и нефтетерминал в Керчи фото, видео; обновлено 13:27
13:27 3733
Пашинян в Екатеринбурге
Пашинян в Екатеринбурге ВИДЕО; обновлено 13:19
13:19 2678
В Мали все напряженнее: туареги сбили вертолет «Африканского корпуса» России
В Мали все напряженнее: туареги сбили вертолет «Африканского корпуса» России видео
13:07 944
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
13:00 1305
Лимузины Трампа в Анкаре. А его самого нет
Лимузины Трампа в Анкаре. А его самого нет обновлено 12:33; видео
12:33 3312
Генпрокуратура о расследовании дела Фатимы Керимовой
Генпрокуратура о расследовании дела Фатимы Керимовой
11:37 1748
Топливный кризис, азербайджанские помидоры и армянские фрукты. Сотрудничество с Россией становится опасным?
Топливный кризис, азербайджанские помидоры и армянские фрукты. Сотрудничество с Россией становится опасным? Игорь Липсиц отвечает на вопросы haqqin.az
11:02 3614
Бывший и нынешний президенты Ирана на похоронах Хаменеи
Бывший и нынешний президенты Ирана на похоронах Хаменеи видео; обновлено 13:06
13:06 2274

ЭТО ВАЖНО

Силовики пришли к армянскому олигарху: обыски по 70 адресам
Силовики пришли к армянскому олигарху: обыски по 70 адресам видео; обновлено 14:14
14:14 3149
Пропановый газ в Армению через Азербайджан
Пропановый газ в Армению через Азербайджан
13:40 712
Лукашенко пообещал белорусским военным не отправлять их на бойню
Лукашенко пообещал белорусским военным не отправлять их на бойню
13:38 775
Генштаб ВСУ: Поражены два НПЗ в России и нефтетерминал в Керчи
Генштаб ВСУ: Поражены два НПЗ в России и нефтетерминал в Керчи фото, видео; обновлено 13:27
13:27 3733
Пашинян в Екатеринбурге
Пашинян в Екатеринбурге ВИДЕО; обновлено 13:19
13:19 2678
В Мали все напряженнее: туареги сбили вертолет «Африканского корпуса» России
В Мали все напряженнее: туареги сбили вертолет «Африканского корпуса» России видео
13:07 944
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
13:00 1305
Лимузины Трампа в Анкаре. А его самого нет
Лимузины Трампа в Анкаре. А его самого нет обновлено 12:33; видео
12:33 3312
Генпрокуратура о расследовании дела Фатимы Керимовой
Генпрокуратура о расследовании дела Фатимы Керимовой
11:37 1748
Топливный кризис, азербайджанские помидоры и армянские фрукты. Сотрудничество с Россией становится опасным?
Топливный кризис, азербайджанские помидоры и армянские фрукты. Сотрудничество с Россией становится опасным? Игорь Липсиц отвечает на вопросы haqqin.az
11:02 3614
Бывший и нынешний президенты Ирана на похоронах Хаменеи
Бывший и нынешний президенты Ирана на похоронах Хаменеи видео; обновлено 13:06
13:06 2274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться