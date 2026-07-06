Украине — деньги на ударные дроны, России – новые санкции

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении продолжить финансовую поддержку украинского производства беспилотников. Об этом она сообщила в социальной сети X.

Заявление прозвучало на фоне российских атак по Киеву. По словам главы Еврокомиссии, на прошлой неделе Украина уже получила первую часть финансирования. Речь идет о 4 млрд из 90 млрд евро на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников.

Фон дер Ляйен также заявила о намерении продолжить работу над новым пакетом санкций против России. Она отметила, что Еврокомиссия будет интенсивно работать над 21-м пакетом санкций. Фон дер Ляйен также сообщила, что намерена поднять вопрос укрепления украинской системы противовоздушной обороны на саммите НАТО в Анкаре.