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Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
Новость дня
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине

Украине — деньги на ударные дроны, России – новые санкции

12:48 702

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении продолжить финансовую поддержку украинского производства беспилотников. Об этом она сообщила в социальной сети X.

Заявление прозвучало на фоне российских атак по Киеву. По словам главы Еврокомиссии, на прошлой неделе Украина уже получила первую часть финансирования. Речь идет о 4 млрд из 90 млрд евро на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников.

Фон дер Ляйен также заявила о намерении продолжить работу над новым пакетом санкций против России. Она отметила, что Еврокомиссия будет интенсивно работать над 21-м пакетом санкций. Фон дер Ляйен также сообщила, что намерена поднять вопрос укрепления украинской системы противовоздушной обороны на саммите НАТО в Анкаре.

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