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Погода на завтра

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7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако утром в пригородах возможны кратковременные дожди, в отдельных частях полуострова днем умеренный северо-западный ветер будет дуть с порывами. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 20-23, днем — 27-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80%, днем - 60-65%.

В северных и западных районах Азербайджана утром ожидаются дожди, на некоторых территориях возможны ливни с грозами, град, ночью и утром в горных местностях — туман, западный ветер временами будет усиливаться. 

Температура воздуха ночью 20-25, днем — 32-37, в горах ночью — 11-16, днем — 18-23, местами может повыситься до 25-29 градусов выше нуля.

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