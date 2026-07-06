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Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
Новость дня
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине

Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН

13:00 1310

После двух масштабных атак на Киев в июле Украина запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН, об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х.

«Запоздалые или слабые ответные меры не смогут остановить террор. Только сильные, принципиальные и своевременные действия смогут это сделать. Международное сообщество должно объединиться, чтобы сдержать агрессора и продолжать продвигать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с Уставом ООН», — написал Сибига.

В ночь на 6 июля российские военные нанесли по Киеву и области массированный удар ракетами и беспилотниками, на настоящий момент известно об 11 погибших в городе и еще трех — в области. Частично разрушены девяти- и двадцатипятиэтажный жилые дома, разбор завалов продолжается, всего в городе повреждено около 30 строений. Предыдущий массированный удар Россия нанесла по Киеву 2 июля, тогда погиб 31 человек.

В обоих случаях российские военные заявили, что атаковали военные цели — предприятия украинского ВПК.

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