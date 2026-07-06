Захарова: Посол Швеции будет вызван в МИД РФ

Посол Швеции в Москве Анна Кристина Тересе Юханнессон будет вызвана в МИД РФ 6 июля в связи с атакой на посольство России в Швеции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Будет сегодня вызвана посол Швеции в МИД», — сказала дипломат.