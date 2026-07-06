Захарова: Посол Швеции будет вызван в МИД РФ

Посол Швеции в Москве Анна Кристина Тересе Юханнессон будет вызвана в МИД РФ 6 июля в связи с атакой на посольство России в Швеции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Будет сегодня вызвана посол Швеции в МИД», — сказала дипломат.
По словам Захаровой, послу напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и «данных ранее заверениях».
2 июля российское диппредставительство в Стокгольме подверглось очередному нападению с использованием дронов. Один квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской. Второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал в непосредственной близости от здания посольства.
Российские дипломаты подчеркнули, что такие инциденты в шведской столице стали приобретать систематический характер. За два года счет подобных провокаций идет на десятки, но местные власти, которые должны обеспечивать безопасность сотрудников миссии согласно Венской конвенции, не расследуют данные происшествия.