В Мали все напряженнее: туареги сбили вертолет «Африканского корпуса» России

Инцидент был снят на видео, его подлинность подтвердил независимый OSINT-аналитик OSINTWarfare. Что стало с экипажем — неизвестно. По данным турецкого журналиста Махмута Бозарслана, освещающего конфликт в Мали, все находившиеся на борту погибли.

Минобороны РФ потерю вертолета не комментировало, однако о его крушении написал провоенный телеграм-канал «Африкарь».

В Мали военное правительство, пришедшее к власти в результате переворота 2021 года, ведет вооруженную борьбу против туарегов, которые хотят создать собственное независимое государство, и исламистов «Аль-Каиды». «Африканский корпус» Минобороны РФ воюет на стороне официальных военных властей.

В последний раз туареги сбивали российский военный вертолет в апреле. Тогда все находившиеся на борту люди погибли.

В воскресенье, 5 июля, агентство AFP сообщало, что повстанцы-туареги из «Фронта освобождения Азавада» (FLA), действующие в союзе с джихадистами из связанной с «Аль-Каидой» «Группы поддержки ислама и мусульман» («Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», JNIM), продолжили скоординированные атаки на стратегически важные позиции правящей власти на севере и в центре Мали, а также на одну из крупнейших тюрем страны, в нескольких десятках километров к югу от столицы Бамако. Накануне, 4 июля, FLA заявил о взятии под контроль города Анефис в регионе Кидаль, однако российские военнослужащие из «Африканского корпуса» удерживают позиции в военном лагере, передало AFP. Боестолкновения продолжались и 5 июля.

«Фронт освобождения Азавада» сообщил о новых интенсивных боях после засады на колонну российских наемников и малийских солдат, следовавшую из Гао в Анефис.