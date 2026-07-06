Новые жители старого города

Баку, переживающий масштабную транспортную и градостроительную трансформацию, превращается в мегаполис с по-настоящему комфортной, безопасной и устойчивой городской средой. В центре этой стратегии - масштабная работа по созданию современных общественных пространств, ориентированных прежде всего на пешеходов: жителей и гостей столицы. Ограничение автомобильного трафика в исторических кварталах идет рука об руку с развитием зеленой инфраструктуры и внедрением умных транспортных решений. Новые проекты меняют облик города и формируют качественно иную культуру отдыха, где передовые экологические стандарты гармонично сочетаются с заботой о каждом человеке.

Экологичная альтернатива для пешеходного центра и уникальная эстетика

Реализован еще один своевременный проект по повышению доступности общественных пространств в центре Баку для населения. Новшество, внедренное Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, предоставляет отличную альтернативу для комфортного передвижения посетителей. При этом ключевой приоритет остается неизменным — сохранение ориентированной на пешеходов и доступной городской среды.

С этой целью в столице были введены в эксплуатацию новые микроавтобусы-шаттлы, обеспечивающие легкий и удобный доступ к объектам общественного питания, популярным зонам отдыха и парковочным местам. Локации расположены на территориях, где движение обычных транспортных средств ограничено.

И, честно сказать, эти компактные транспортные средства очень эстетично вписываются в центральные района города.

Маршруты комфорта: быстро, экологично и бесплатно

Шаттлы будут работать в двух наиболее удобных направлениях: микроавтобус № С1 соединяет сад Хагани с концом улицы Зарифы Алиевой (до ресторана «Сыроварня»), а № С2 курсирует между сквером Сабира и концом улицы Азиза Алиева (до ресторана «Paris Bistro»).

Для максимального удобства горожан и гостей столицы шаттлы курсируют с интервалом всего 7–10 минут. Это обеспечивает действительно комфортное и быстрое передвижение пассажиров между знаковыми точками центра.

Следует отметить, что введенные в эксплуатацию шаттлы - полностью экологически чистый вид транспорта и их работа напрямую способствует активному продвижению принципов устойчивой мобильности в городе. Микроавтобусы абсолютно бесплатны для всех пассажиров. Они будут курсировать исключительно по уик-эндам и праздничным дням, работая в самое пиковое для отдыха жителей и туристов время — с 12:00 до 00:00.