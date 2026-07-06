USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.2041
Подписаться на уведомления
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине
Новость дня
Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине

Пропановый газ в Армению через Азербайджан

13:40 727

Из России в Армению через Азербайджан транзитом будет отправлен пропановый газ.

30 вагонов российского пропанового газа будут сегодня отправлены со станции Баладжары.

Силовики пришли к армянскому олигарху: обыски по 70 адресам
Силовики пришли к армянскому олигарху: обыски по 70 адресам видео; обновлено 14:14
14:14 3170
Пропановый газ в Армению через Азербайджан
Пропановый газ в Армению через Азербайджан
13:40 728
Лукашенко пообещал белорусским военным не отправлять их на бойню
Лукашенко пообещал белорусским военным не отправлять их на бойню
13:38 790
Генштаб ВСУ: Поражены два НПЗ в России и нефтетерминал в Керчи
Генштаб ВСУ: Поражены два НПЗ в России и нефтетерминал в Керчи фото, видео; обновлено 13:27
13:27 3752
Пашинян в Екатеринбурге
Пашинян в Екатеринбурге ВИДЕО; обновлено 13:19
13:19 2693
В Мали все напряженнее: туареги сбили вертолет «Африканского корпуса» России
В Мали все напряженнее: туареги сбили вертолет «Африканского корпуса» России видео
13:07 956
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
13:00 1318
Лимузины Трампа в Анкаре. А его самого нет
Лимузины Трампа в Анкаре. А его самого нет обновлено 12:33; видео
12:33 3318
Генпрокуратура о расследовании дела Фатимы Керимовой
Генпрокуратура о расследовании дела Фатимы Керимовой
11:37 1756
Топливный кризис, азербайджанские помидоры и армянские фрукты. Сотрудничество с Россией становится опасным?
Топливный кризис, азербайджанские помидоры и армянские фрукты. Сотрудничество с Россией становится опасным? Игорь Липсиц отвечает на вопросы haqqin.az
11:02 3620
Бывший и нынешний президенты Ирана на похоронах Хаменеи
Бывший и нынешний президенты Ирана на похоронах Хаменеи видео; обновлено 13:06
13:06 2284

ЭТО ВАЖНО

Силовики пришли к армянскому олигарху: обыски по 70 адресам
Силовики пришли к армянскому олигарху: обыски по 70 адресам видео; обновлено 14:14
14:14 3170
Пропановый газ в Армению через Азербайджан
Пропановый газ в Армению через Азербайджан
13:40 728
Лукашенко пообещал белорусским военным не отправлять их на бойню
Лукашенко пообещал белорусским военным не отправлять их на бойню
13:38 790
Генштаб ВСУ: Поражены два НПЗ в России и нефтетерминал в Керчи
Генштаб ВСУ: Поражены два НПЗ в России и нефтетерминал в Керчи фото, видео; обновлено 13:27
13:27 3752
Пашинян в Екатеринбурге
Пашинян в Екатеринбурге ВИДЕО; обновлено 13:19
13:19 2693
В Мали все напряженнее: туареги сбили вертолет «Африканского корпуса» России
В Мали все напряженнее: туареги сбили вертолет «Африканского корпуса» России видео
13:07 956
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
13:00 1318
Лимузины Трампа в Анкаре. А его самого нет
Лимузины Трампа в Анкаре. А его самого нет обновлено 12:33; видео
12:33 3318
Генпрокуратура о расследовании дела Фатимы Керимовой
Генпрокуратура о расследовании дела Фатимы Керимовой
11:37 1756
Топливный кризис, азербайджанские помидоры и армянские фрукты. Сотрудничество с Россией становится опасным?
Топливный кризис, азербайджанские помидоры и армянские фрукты. Сотрудничество с Россией становится опасным? Игорь Липсиц отвечает на вопросы haqqin.az
11:02 3620
Бывший и нынешний президенты Ирана на похоронах Хаменеи
Бывший и нынешний президенты Ирана на похоронах Хаменеи видео; обновлено 13:06
13:06 2284
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться