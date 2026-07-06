Пропановый газ в Армению через Азербайджан

Из России в Армению через Азербайджан транзитом будет отправлен пропановый газ.
30 вагонов российского пропанового газа будут сегодня отправлены со станции Баладжары.
Из России в Армению через Азербайджан транзитом будет отправлен пропановый газ.
30 вагонов российского пропанового газа будут сегодня отправлены со станции Баладжары.
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