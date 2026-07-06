Общий враг есть, а общей армии нет.…

Новое исследование общественного мнения, проведённое в 24 странах Евросоюза, показывает растущее стремление европейцев полагаться на собственные оборонные возможности вместо военной поддержки США, однако одновременно фиксирует серьёзные сомнения в том, что Европа действительно способна обеспечить такую автономию.
Согласно июньскому опросу Public First, представленному изданием Politico, 40% респондентов считают приемлемым, чтобы их страны рассчитывали на военную помощь внутри Европы, тогда как лишь 14% допускают опору на внешних партнёров, включая Соединённые Штаты.
При этом общественное мнение остаётся разделённым относительно реальной готовности Европы к самостоятельной обороне: 41% считают, что ЕС способен защитить своих граждан, тогда как 43% придерживаются противоположной точки зрения. Ещё более критично оценивается национальная готовность — 58% опрошенных заявили, что их страны не готовы к самостоятельной обороне.
Эксперты отмечают, что снижение доверия к США как к гаранту безопасности совпадает с ростом обеспокоенности в Европе по поводу устойчивости трансатлантического альянса. На этом фоне усиливаются дискуссии о перераспределении оборонных обязательств внутри НАТО и росте европейских военных расходов.
В то же время значительная часть европейцев по-прежнему поддерживает развитие собственной оборонной промышленности: 46% респондентов согласились с тем, что страны ЕС должны производить вооружения внутри Европы, даже если это увеличивает затраты.
Опрос также выявил существенные региональные различия. Наибольшую уверенность в собственной обороноспособности продемонстрировали жители Финляндии, где 76% считают страну готовой к защите без внешней помощи. В странах, расположенных ближе к России, включая государства Балтии, Румынию и Болгарию, напротив, уровень тревожности и сомнений оказался значительно выше.
О чем говорят такие результаты? Обладает ли современный Евросоюз достаточной решимостью и ресурсами, чтобы полностью взять на себя ответственность за свою защиту, не полагаясь на стороннюю помощь? Способны ли страны ЕС сегодня обеспечить свою автономную обороноспособность, и позволяют ли их текущие бюджетные отчисления достичь этой цели?
Своими оценками по этому поводу поделились с haqqin.az известные иностранные наблюдатели.
Консультант Министерства иностранных дел Германии, немецкий политолог и профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер отметил, что европейцы в общем признают потребность в собственной обороне, но эгоизм национальных ВПК сильнее, чем готовность к общим усилиям.
«Поэтому двухсторонние или трёхсторонние соглашения о взаимном производстве военной продукции – это максимум достижимого на сегодня. Финляндия еще до членства в НАТО полагалась в основном только на себя, а страны Балтии и Польша долго считали, что только США являются их надёжной опорой», — рассказал профессор.
В конечном итоге сотрудничать в направлении военной промышленности будет не весь Евросоюз целиком, а разные коалиции желающих, полагает он.
«Показательно также сотрудничество Германии с Украиной: крупные компании не хотят делиться своими знаниями и технологиями, а предпочитают производить продукцию только на своих предприятиях и зарабатывать только для собственных фирм.
Такова же и судьба совместного франко-немецкого истребителя: проект закрыли из-за национальной конкуренции. США — возбуждающий фактор, но национализм в общем до сих пор сильнее», — делает вывод Хайнеманн-Грюдер.
В свою очередь доктор политических наук Эндрю Корыбко (США) обратил внимание, что результаты показывают: европейским странам предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем они смогут взять на себя максимальную ответственность за собственную оборону в соответствии с концепцией «НАТО 3.0».
«США не желают и далее нести непропорционально большую часть бремени по защите своих союзников, и поэтому ожидают от них скорейшей активизации усилий. Данный процесс находится в стадии реализации и потребует времени, однако ситуация развивается именно в этом направлении, и больше новостей ожидается в ходе саммита НАТО в Анкаре.
В настоящее время Европейский Союз не способен обеспечить себе максимальную защиту из-за отсутствия какого-либо механизма координации между отдельными вооруженными силами государств-членов», — считает Корыбко.
Существуют также серьезные вопросы, касающиеся суверенитета и распределения бремени внутри ЕС, которые могут никогда не быть решены, что вынуждает страны отдавать приоритет собственной обороне, добавил он.
«Хотя они могут развивать её в партнерстве с другими государствами, создание общеевропейского оборонного механизма маловероятно, а национальные инициативы все еще требуют времени для развития.
Ожидается увеличение оборонных расходов на создание более многочисленных армий, разработку новых технологий и расширение внутреннего военно-промышленного производства. Это связано с тем, что большинство европейских стран остаются убежденными в существовании угрозы со стороны России, несмотря на то что она последовательно отрицает подобные утверждения. Тем не менее, они продолжают воспринимать её как угрозу и именно поэтому отдают приоритет своей оборонной промышленности, даже если это, вероятно, произойдет в ущерб их социальным расходам», — заключил Корыбко.