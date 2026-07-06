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Общий враг есть, а общей армии нет.…

Хайнеманн-Грюдер и Корыбко комментируют для haqqin.az
Али Мамедов, собкор
14:07 345

Новое исследование общественного мнения, проведённое в 24 странах Евросоюза, показывает растущее стремление европейцев полагаться на собственные оборонные возможности вместо военной поддержки США, однако одновременно фиксирует серьёзные сомнения в том, что Европа действительно способна обеспечить такую автономию.

Согласно июньскому опросу Public First, представленному изданием Politico, 40% респондентов считают приемлемым, чтобы их страны рассчитывали на военную помощь внутри Европы, тогда как лишь 14% допускают опору на внешних партнёров, включая Соединённые Штаты.

При этом общественное мнение остаётся разделённым относительно реальной готовности Европы к самостоятельной обороне: 41% считают, что ЕС способен защитить своих граждан, тогда как 43% придерживаются противоположной точки зрения. Ещё более критично оценивается национальная готовность — 58% опрошенных заявили, что их страны не готовы к самостоятельной обороне.

Эксперты отмечают, что снижение доверия к США как к гаранту безопасности совпадает с ростом обеспокоенности в Европе по поводу устойчивости трансатлантического альянса. На этом фоне усиливаются дискуссии о перераспределении оборонных обязательств внутри НАТО и росте европейских военных расходов.

В то же время значительная часть европейцев по-прежнему поддерживает развитие собственной оборонной промышленности: 46% респондентов согласились с тем, что страны ЕС должны производить вооружения внутри Европы, даже если это увеличивает затраты.

Опрос также выявил существенные региональные различия. Наибольшую уверенность в собственной обороноспособности продемонстрировали жители Финляндии, где 76% считают страну готовой к защите без внешней помощи. В странах, расположенных ближе к России, включая государства Балтии, Румынию и Болгарию, напротив, уровень тревожности и сомнений оказался значительно выше.

О чем говорят такие результаты? Обладает ли современный Евросоюз достаточной решимостью и ресурсами, чтобы полностью взять на себя ответственность за свою защиту, не полагаясь на стороннюю помощь? Способны ли страны ЕС сегодня обеспечить свою автономную обороноспособность, и позволяют ли их текущие бюджетные отчисления достичь этой цели?

Своими оценками по этому поводу поделились с haqqin.az известные иностранные наблюдатели.

Консультант Министерства иностранных дел Германии, немецкий политолог и профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер отметил, что европейцы в общем признают потребность в собственной обороне, но эгоизм национальных ВПК сильнее, чем готовность к общим усилиям.

Консультант Министерства иностранных дел Германии, немецкий политолог и профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер cчитает, что сотрудничать в направлении военной промышленности будет не весь Евросоюз целиком, а разные коалиции желающих

«Поэтому двухсторонние или трёхсторонние соглашения о взаимном производстве военной продукции – это максимум достижимого на сегодня. Финляндия еще до членства в НАТО полагалась в основном только на себя, а страны Балтии и Польша долго считали, что только США являются их надёжной опорой», — рассказал профессор.

В конечном итоге сотрудничать в направлении военной промышленности будет не весь Евросоюз целиком, а разные коалиции желающих, полагает он.

«Показательно также сотрудничество Германии с Украиной: крупные компании не хотят делиться своими знаниями и технологиями, а предпочитают производить продукцию только на своих предприятиях и зарабатывать только для собственных фирм.

Такова же и судьба совместного франко-немецкого истребителя: проект закрыли из-за национальной конкуренции. США — возбуждающий фактор, но национализм в общем до сих пор сильнее», — делает вывод Хайнеманн-Грюдер.

В свою очередь доктор политических наук Эндрю Корыбко (США) обратил внимание, что результаты показывают: европейским странам предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем они смогут взять на себя максимальную ответственность за собственную оборону в соответствии с концепцией «НАТО 3.0».

Доктор политических наук Эндрю Корыбко (США) обратил внимание, что европейским странам предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем они смогут взять на себя максимальную ответственность

«США не желают и далее нести непропорционально большую часть бремени по защите своих союзников, и поэтому ожидают от них скорейшей активизации усилий. Данный процесс находится в стадии реализации и потребует времени, однако ситуация развивается именно в этом направлении, и больше новостей ожидается в ходе саммита НАТО в Анкаре.

В настоящее время Европейский Союз не способен обеспечить себе максимальную защиту из-за отсутствия какого-либо механизма координации между отдельными вооруженными силами государств-членов», — считает Корыбко.

Существуют также серьезные вопросы, касающиеся суверенитета и распределения бремени внутри ЕС, которые могут никогда не быть решены, что вынуждает страны отдавать приоритет собственной обороне, добавил он.

«Хотя они могут развивать её в партнерстве с другими государствами, создание общеевропейского оборонного механизма маловероятно, а национальные инициативы все еще требуют времени для развития.

Ожидается увеличение оборонных расходов на создание более многочисленных армий, разработку новых технологий и расширение внутреннего военно-промышленного производства. Это связано с тем, что большинство европейских стран остаются убежденными в существовании угрозы со стороны России, несмотря на то что она последовательно отрицает подобные утверждения. Тем не менее, они продолжают воспринимать её как угрозу и именно поэтому отдают приоритет своей оборонной промышленности, даже если это, вероятно, произойдет в ущерб их социальным расходам», — заключил Корыбко.

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