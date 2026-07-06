Общий враг есть, а общей армии нет.…

Новое исследование общественного мнения, проведённое в 24 странах Евросоюза, показывает растущее стремление европейцев полагаться на собственные оборонные возможности вместо военной поддержки США, однако одновременно фиксирует серьёзные сомнения в том, что Европа действительно способна обеспечить такую автономию.

Согласно июньскому опросу Public First, представленному изданием Politico, 40% респондентов считают приемлемым, чтобы их страны рассчитывали на военную помощь внутри Европы, тогда как лишь 14% допускают опору на внешних партнёров, включая Соединённые Штаты.

При этом общественное мнение остаётся разделённым относительно реальной готовности Европы к самостоятельной обороне: 41% считают, что ЕС способен защитить своих граждан, тогда как 43% придерживаются противоположной точки зрения. Ещё более критично оценивается национальная готовность — 58% опрошенных заявили, что их страны не готовы к самостоятельной обороне.

Эксперты отмечают, что снижение доверия к США как к гаранту безопасности совпадает с ростом обеспокоенности в Европе по поводу устойчивости трансатлантического альянса. На этом фоне усиливаются дискуссии о перераспределении оборонных обязательств внутри НАТО и росте европейских военных расходов.

В то же время значительная часть европейцев по-прежнему поддерживает развитие собственной оборонной промышленности: 46% респондентов согласились с тем, что страны ЕС должны производить вооружения внутри Европы, даже если это увеличивает затраты.

Опрос также выявил существенные региональные различия. Наибольшую уверенность в собственной обороноспособности продемонстрировали жители Финляндии, где 76% считают страну готовой к защите без внешней помощи. В странах, расположенных ближе к России, включая государства Балтии, Румынию и Болгарию, напротив, уровень тревожности и сомнений оказался значительно выше.

О чем говорят такие результаты? Обладает ли современный Евросоюз достаточной решимостью и ресурсами, чтобы полностью взять на себя ответственность за свою защиту, не полагаясь на стороннюю помощь? Способны ли страны ЕС сегодня обеспечить свою автономную обороноспособность, и позволяют ли их текущие бюджетные отчисления достичь этой цели?

Своими оценками по этому поводу поделились с haqqin.az известные иностранные наблюдатели.

Консультант Министерства иностранных дел Германии, немецкий политолог и профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер отметил, что европейцы в общем признают потребность в собственной обороне, но эгоизм национальных ВПК сильнее, чем готовность к общим усилиям.