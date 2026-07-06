В Мали, африканской стране, перешедшей из сферы влияния Франции «под опеку» России после военного переворота в 2021 году, вновь вспыхнули бои. В минувшие выходные, 4 июля, туареги и джихадисты начали новую скоординированную атаку против сил военной хунты, поддерживаемой «Африканским корпусом» Министерства обороны России (ранее – ЧВК «Вагнер»). В результате внезапной атаки, начавшейся рано утром, туарегский «Фронт освобождения Азавада» (FLA) и африканское отделение «Аль-Каиды» «Джамаат-Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) взяли под контроль стратегически важный город Анефис на севере страны. В этом городе расположена российская база.
Согласно последним сообщениям, город находится под контролем боевиков, а российские наемники окружены на своей базе, и, по имеющимся данным, несколько из них взяты в плен. В ходе боев был сбит российский вертолет Ми-24. Представитель FLA Мохамед Эльмаулуд Рамадан подтвердил, что правительственные позиции в Анефисе перешли к повстанцам.
Российский ресурс «ВЧК-ОГПУ» также подтвердил, что правительственные войска и союзные им российские наемники потеряли контроль над стратегическим городом Анефисом. Это открыло ополченцам путь на еще одну важную точку - город Гао. «В районе аэропорта Гао группа российских военных попала в плен, а российское посольство эвакуирует персонал. Сам Гао почти полностью захвачен нападавшими, бои идут у военного лагеря Firhoun Ag Alensar», - пишет «ВЧК-ОГПУ».
Потеря города Гао может, в свою очередь, привести к потере столицы Бамако и, следовательно, к краху режима Ассими Гоиты, пришедшего к власти в 2021 году при поддержке наемников «Вагнера».
Новое наступление последовало за операцией, проведенной 25 и 26 апреля, когда повстанцы-туареги и джихадисты совершили скоординированные атаки на несколько малийских городов. В ходе этих боев боевики захватили города Кидаль и Тессалит на севере страны. Российские наемники и силы, связанные с правящей хунтой, покинули свои базы в Кидале и отступили в Анефис и Гао. В ходе этих атак погиб Садио Камара, министр обороны и ближайший соратник Ассими Гоиты. Он был «архитектором» союза между Бамако и Москвой и считался наиболее вероятным преемником Гоиты.
Оперативный успех этого наступления основан на тактическом союзе между джихадистами и туарегами. Исторически действовавшие с различными территориальными и идеологическими целями, эти фракции объединили свои военные возможности против центрального правительства в Бамако. Этот альянс позволяет повстанцам объединять вооружение, обмениваться разведывательной информацией о передвижениях войск и вести войны на нескольких фронтах, что истощает ограниченные возможности малийской армии.
Аналитики отмечают, что нынешняя масштабная эскалация является прямым следствием изменения геополитических альянсов. Ранее малийская военная хунта в значительной степени полагалась на поддержку российских военизированных формирований (группа «Вагнер»/«Африканский корпус») для поддержания жестокого, но в некоторой степени эффективного контроля над северными территориями. Однако вывод российских войск из города Кидаль в апреле резко изменил баланс сил на местах в пользу туарегов и джихадистов.
В то время россияне достигли соглашения с боевиками о безоговорочном выводе войск из города Кидаль, и это соглашение не было безоговорочно встречено в Бамако. «Русские нас предали», — заявил малийский правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным. Некоторые эксперты также рассматривают нынешние процессы в Мали как попытку демарша Франции. Бамако обвиняет Париж в поставках оружия и финансировании боевиков. Доказательств этому пока нет, но есть информация о том, что французская разведка поддерживает туарегов из соседнего Кот-д'Ивуара, и их тактический союз с джихадистами был заключен именно при участии французских спецслужб.
Следует отметить, что после 2020 года, после серии военных переворотов в ряде стран Сахеля, включая Мали, позиции Франции в регионе серьезно ослабли. Режимы, пришедшие к власти в этих странах, бывших французских колониях, немедленно вывели французские войска со своих территорий. Французские силы там были развернуты якобы для защиты этих стран от джихадистов, но их присутствие не привело к снижению числа террористических атак со стороны «Аль-Каиды» и установлению стабильности. В то время жители Мали, Нигера и Буркина-Фасо полагали, что стабильность будет установлена в результате замены французов на Россию. Но и российское военное присутствие не принесло спокойствия, и теперь альянс джихадистов и туарегов вытесняет его из Мали.
В апреле этого года, когда туареги и джихадисты неожиданно сформировали тактический альянс и начали наступление против правящей хунты, Мохамед Эльмаулуд Рамадан, представитель «Фронта освобождения Азавада», в интервью Agence France-Presse в Париже заявил, что хунта в Бамако «скоро рухнет». Он сказал, что Россия, поддерживающая хунту, должна раз и навсегда покинуть Мали: «Режим рано или поздно падет. Он падет, у них нет возможности удержаться у власти. Столкнувшись с наступлением FLA, с одной стороны, и наступлением JNIM — с другой на Бамако и другие города, они не смогут удержаться. Наша цель — добиться окончательного вывода российских войск из Мали. Мы одержали победу во всех столкновениях с русскими».
Рамадан не отрицал, что во время своего визита в Париж проводил встречи с представителями французских властей. Когда его спросили о связях между FLA и джихадистами из JNIM, он упомянул «союз по расчету» против «общего врага (хунты)». «У нас нет выбора. Найти мирное решение будет невозможно без привлечения сегодня этого ключевого игрока в нашем регионе. Мы извлекли уроки из прошлого, из инцидентов, которые мы пережили с JNIM, и мы действительно хотим создать механизмы, которые позволят нам сосуществовать», — сказал он.
Визит представителя туарегов в Париж и интервью AFP дали малийским властям повод выдвинуть новые обвинения в поддержке Францией сепаратистов. Поддержка Францией «Фронта освобождения Азавада» вызывает вопросы о роли Парижа в борьбе с терроризмом в Африке. FLA не считает себя «террористической организацией», но ее нынешний союз с JNIM вызывает вопросы о деятельности этого движения. Международные правозащитные организации обвиняют JNIM в многочисленных нападениях на мирное население, включая захват заложников и казни. FLA заявляет, что не несет ответственности за деятельность JNIM и не совершает нападений на мирное население.
Ахмаду Туре, директор Центра исследований в области управления, посредничества и безопасности в Сахеле, опровергает эти аргументы: «FLA вполне заслуживает того, чтобы быть классифицированной как террористическая группа. Она заключила явный оперативный союз с JNIM, связанной с «Аль-Каидой», для проведения скоординированных действий против стратегических позиций в Мали. Этот гибрид сепаратизма и международного джихадизма выходит далеко за рамки простого восстания. Своими насильственными методами FLA угрожает территориальной целостности Мали, вызывает перемещение населения и подрывает национальную стабильность».
Что касается роли России в Мали, многие аналитики считают, что Москва готова сотрудничать с любой силой, захватившей власть в Бамако, для сохранения своего присутствия в стране. Поэтому «Африканский корпус» может в любой момент прекратить поддержку хунты Гоиты в зависимости от дальнейшего развития событий.