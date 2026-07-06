В Мали, африканской стране, перешедшей из сферы влияния Франции «под опеку» России после военного переворота в 2021 году, вновь вспыхнули бои. В минувшие выходные, 4 июля, туареги и джихадисты начали новую скоординированную атаку против сил военной хунты, поддерживаемой « Африканским корпусом » Министерства обороны России (ранее – ЧВК «Вагнер»). В результате внезапной атаки, начавшейся рано утром, туарегский «Фронт освобождения Азавада» (FLA) и африканское отделение «Аль-Каиды» «Джамаат-Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) взяли под контроль стратегически важный город Анефис на севере страны. В этом городе расположена российская база.

Согласно последним сообщениям, город находится под контролем боевиков, а российские наемники окружены на своей базе, и, по имеющимся данным, несколько из них взяты в плен. В ходе боев был сбит российский вертолет Ми-24. Представитель FLA Мохамед Эльмаулуд Рамадан подтвердил, что правительственные позиции в Анефисе перешли к повстанцам.

Российский ресурс «ВЧК-ОГПУ» также подтвердил, что правительственные войска и союзные им российские наемники потеряли контроль над стратегическим городом Анефисом. Это открыло ополченцам путь на еще одну важную точку - город Гао. «В районе аэропорта Гао группа российских военных попала в плен, а российское посольство эвакуирует персонал. Сам Гао почти полностью захвачен нападавшими, бои идут у военного лагеря Firhoun Ag Alensar», - пишет «ВЧК-ОГПУ».

Потеря города Гао может, в свою очередь, привести к потере столицы Бамако и, следовательно, к краху режима Ассими Гоиты, пришедшего к власти в 2021 году при поддержке наемников «Вагнера».

Новое наступление последовало за операцией, проведенной 25 и 26 апреля, когда повстанцы-туареги и джихадисты совершили скоординированные атаки на несколько малийских городов. В ходе этих боев боевики захватили города Кидаль и Тессалит на севере страны. Российские наемники и силы, связанные с правящей хунтой, покинули свои базы в Кидале и отступили в Анефис и Гао. В ходе этих атак погиб Садио Камара, министр обороны и ближайший соратник Ассими Гоиты. Он был «архитектором» союза между Бамако и Москвой и считался наиболее вероятным преемником Гоиты.

Оперативный успех этого наступления основан на тактическом союзе между джихадистами и туарегами. Исторически действовавшие с различными территориальными и идеологическими целями, эти фракции объединили свои военные возможности против центрального правительства в Бамако. Этот альянс позволяет повстанцам объединять вооружение, обмениваться разведывательной информацией о передвижениях войск и вести войны на нескольких фронтах, что истощает ограниченные возможности малийской армии.

Аналитики отмечают, что нынешняя масштабная эскалация является прямым следствием изменения геополитических альянсов. Ранее малийская военная хунта в значительной степени полагалась на поддержку российских военизированных формирований (группа «Вагнер»/«Африканский корпус») для поддержания жестокого, но в некоторой степени эффективного контроля над северными территориями. Однако вывод российских войск из города Кидаль в апреле резко изменил баланс сил на местах в пользу туарегов и джихадистов.

В то время россияне достигли соглашения с боевиками о безоговорочном выводе войск из города Кидаль, и это соглашение не было безоговорочно встречено в Бамако. «Русские нас предали», — заявил малийский правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным. Некоторые эксперты также рассматривают нынешние процессы в Мали как попытку демарша Франции. Бамако обвиняет Париж в поставках оружия и финансировании боевиков. Доказательств этому пока нет, но есть информация о том, что французская разведка поддерживает туарегов из соседнего Кот-д'Ивуара, и их тактический союз с джихадистами был заключен именно при участии французских спецслужб.