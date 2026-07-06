Кондиционеры как «политическое оружие» в Европе

По данным издания, в последние недели в политических спорах стали звучать обвинения в адрес доминирующих партий и коалиций стран Европы в том, что они мешают установкам кондиционеров в угоду соблюдению экологических требований.

Из-за аномальной жары в Европе, смертей от нее и распространенной точки зрения о недостаточности мер властей европейских стран по решению проблемы, кондиционеры стали частью требований политиков и партий в этих государствах, об этом пишет The Guardian.

Так, на следующий день после того, как 28 июня был побит температурный рекорд в Германии (41.7 °C), представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по вопросам строительства Марк Бернхард заявил, что АдГ прекратит «приносить людей в жертву» господствующей климатической идеологии и рейтингам энергоэффективности. «Климатическая истерия приводит к увеличению числа смертей от жары из-за идеологических ошибок в строительстве, таких как отказ от кондиционирования воздуха», — сказал он.

Одновременно с этим французская правая партия «Национальное собрание», которая ранее боролась с реконструкцией зданий для повышения их энергоэффективности и стремилась заблокировать строительство ветряных турбин и солнечных батарей, сделала кондиционеры одним из своих главных приоритетов, критикуя при этом политику по борьбе с изменениями климата.

The Guardian уточняет, что от жары пострадала не одна Европа — на США также обрушились рекордные температуры, однако около 90% домохозяйств используют кондиционеры и иные системы охлаждения. Дискуссии на Европейском субконтиненте подогреваются реакциями на местную ситуацию со стороны американцев.

«Европейцам просто нужно установить кондиционеры. <...> Американский подход к лету был правильным с самого начала», — приводит издание сгенерированное чат-ботом предложение, опубликованное главой технологической компании Stripe из США Патриком Коллисоном. Оно набрало более 20 млн просмотров и было переопубликовано американским бизнесменом Илоном Маском.

Аномальная жара пришла на территорию значительной части Западной Европы в конце июня. Наиболее тяжелая ситуация сложилась во Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании, где был объявлен красный уровень опасности.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что Европа стала самым быстро нагревающимся континентом, где температура повышается вдвое быстрее по сравнению со среднемировыми показателями. Он отметил, что на фоне изменения климата волны жары, происходившие «раз в поколение», теперь наблюдаются почти каждый год.

Рекордная жара в Европе в конце июня 2026 года резко увеличила спрос на мобильные кондиционеры китайского производства, пишет Bloomberg.

Согласно данным Международного энергетического агентства, кондиционерами оснащены около 20% европейских домохозяйств, что открывает возможность для дальнейшего роста продаж мобильных кондиционеров. Как отмечает Bloomberg, это связано в том числе с различными ограничениями в странах Европы на установку габаритных кондиционеров в домах.