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Григорян стал послом в Пакистане

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Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Карена Григоряна чрезвычайным и полномочным послом Армении в Пакистане.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 132 Конституции, а также частью 3 статьи 13 и статьей 14 закона «О дипломатической службе», чрезвычайного и полномочного посла Армении в Объединенных Арабских Эмиратах Карена Григоряна по совместительству назначить чрезвычайным и полномочным послом Армении в Пакистане (резиденция - Абу-Даби)», - говорится в указе.

Отметим, что на протяжении десятилетий Армения не имела дипломатических отношений с Пакистаном. Эти отношения установлены всего лишь год назад - в августе 2025 года.

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