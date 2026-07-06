Григорян стал послом в Пакистане

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Карена Григоряна чрезвычайным и полномочным послом Армении в Пакистане.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 132 Конституции, а также частью 3 статьи 13 и статьей 14 закона «О дипломатической службе», чрезвычайного и полномочного посла Армении в Объединенных Арабских Эмиратах Карена Григоряна по совместительству назначить чрезвычайным и полномочным послом Армении в Пакистане (резиденция - Абу-Даби)», - говорится в указе.

Отметим, что на протяжении десятилетий Армения не имела дипломатических отношений с Пакистаном. Эти отношения установлены всего лишь год назад - в августе 2025 года.