Макрон после встречи с Мелони принял важное решение по Турции

Смена позиции Елисейского дворца произошла после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с премьером Италии Джорджи Мелони 25 июня. Согласно источникам, стороны достигли принципиального согласия на возобновление диалога, несмотря на то что проект был заморожен с 2018 года из-за разногласий с Турцией по Сирии, Ливии и ситуации в Восточном Средиземноморье.

ЗРК «SAMP/T» (известный как Mamba) считается единственным европейским аналогом американской системы «Patriot». Комплекс, разработанный консорциумом Eurosam (MBDA и Thales), способен одновременно сопровождать десятки целей и является единственной европейской разработкой, способной эффективно перехватывать баллистические ракеты.

Турция обладает второй по численности армией в НАТО, однако до сих пор не имеет собственной полноценной противоракетной защиты, полагаясь на авиацию и поддержку союзников. Возвращение к переговорам по «SAMP/T» может означать попытку Анкары сбалансировать свою оборонную политику после покупки российских С-400, которая вызвала резкую критику на Западе. Ожидается, что лидеры Франции и Турции обсудят детали сотрудничества в ходе личной встречи на полях предстоящего саммита НАТО в турецкой столице.