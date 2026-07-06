И снова Исламабад

Исламабад — наиболее вероятное место проведения нового раунда переговоров между представителями Ирана и США, который, как ожидается, состоится 11 июля. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на дипломатические источники.

«Есть два возможных места для организации технических переговоров — пакистанская столица и швейцарский курорт Бюргеншток», — сказал один из них. Однако Исламабад является, по его словам, «наиболее вероятным вариантом». Окончательное решение на этот счет пока не принято, говорится в публикации.

Согласно дипломатическим источникам, переговоры будут сосредоточены на иранской ядерной программе, снятии санкций против Тегерана и разморозки его активов.