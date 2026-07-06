Служба внешней разведки России (СВР) обвинила Великобританию и ее спецслужбы в нанесении удара по аннексированному Севастополю, в результате которого было повреждено здание панорамы обороны Севастополя.

Как говорится в сообщении, дроны по Севастополю запустили украинские военные, но при этом они якобы «скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки», поскольку «полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников». Мотивами их действий ведомство названо стремление отомстить за большие потери «среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства» в годы Крымской войны 1853-1856 годов, один из эпизодов которой и изображает панорама. В сообщении СВР Британия обвиняется и в других «варварских преступлениях против народов России и Украины».

Ранее СВР не раз выступала с обвинениями в адрес Великобритании, в частности, в подготовке передачи Украине неких ядерных материалов. Как правило, эти обвинения не получают какого-либо продолжения и не снабжаются доказательствами.

В результате удара по Севастополю в ночь на 10 июня загорелась крыша здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». По данным российских властей, было уничтожено 90% копии панорамы, находившейся в здании. Речь идет о копии полотна Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которое серьезно пострадало во время Второй мировой войны. После войны советские художники создали копию, которую и выставляли в музее.