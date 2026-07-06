Польша запускает производство крылатых ракет Barracuda

В Польше будет организовано производство крылатых ракет Barracuda. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши.

Документ подписали польский государственный оборонный концерн PGZ и Военный авиационный завод №2 с американской компанией Anduril Industries. На церемонии присутствовали премьер Польши Дональд Туск, вице-премьер — министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, а также заместители главы оборонного ведомства Магдалена Собковяк-Чарнецкая и Цезарий Томчик.

Как отметили в Минобороны, проект предусматривает создание одной из первых в Европе крупномасштабных производственных линий нового класса недорогих крылатых ракет. В перспективе PGZ и Anduril планируют выпускать несколько тысяч ракет Barracuda-500M ежегодно.