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BYD выходит на рынок Азербайджана с пятью моделями на новых источниках энергии, открывая новую главу «От огня к потоку»

15:56 339

Компания BYD, мировой производитель №1 в сегменте транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), сегодня официально вышла на рынок легковых автомобилей Азербайджана, проведя презентацию в Центре Гейдара Алиева. Дебют пяти новых моделей ознаменовал начало новой эры устойчивой мобильности в стране.

Презентация, прошедшая под концепцией «От огня к потоку» (From Fire to Flow), отдала дань уважения Азербайджану как Стране огней, представив общее видение будущего. На протяжении поколений огонь символизировал энергию, стойкость и прогресс народа. Сегодня этот дух переходит в новую эру посредством интеллектуальной, эффективной и устойчивой мобильности.

BYD представила пять автомобилей на новых источниках энергии, разработанных для различных образов жизни: YUAN UP EV для маневренной городской мобильности, YUAN UP DM-i для свободы повседневного передвижения за пределами города, SEALION 6 EV для премиальных, полностью электрических семейных поездок, SEALION 6 DM-i для дальних путешествий и SEAL 6 DM-i для интеллектуальной и высокоэффективной мобильности.

Оснащенные технологиями BYD e-Platform 3.0, CTB (Cell-to-Body) и пятым поколением технологии DM, эти модели обеспечивают исключительную безопасность, интеллектуальную производительность и высокую эффективность. Флагманская модель SEAL 6 DM-i отличается расходом топлива всего 2,79 литра на 100 км и комбинированным запасом хода до 2110 км. SEALION 6 EV, в свою очередь, предлагает запас хода исключительно на электротяге до 710 км.

Приверженность BYD Азербайджану не ограничивается только легковыми автомобилями. Уже более 600 электрических автобусов BYD вносят свой вклад в развитие более экологичного общественного транспорта в стране. В то же время BYD совместно с местными партнерами работает над созданием производственной базы в Сумгаите, поддерживая развитие местной промышленности и переход Азербайджана к экосистеме устойчивой мобильности.

Сегодня автомобили BYD на новых источниках энергии доступны более чем в 120 странах и регионах мира. Азербайджан является очередным важным этапом в долгосрочной стратегии развития компании в Центральной Азии и Кавказском регионе, что способствует дальнейшему укреплению партнерства во имя инноваций, промышленного развития и более зеленого будущего.

«От огня к потоку» — это не просто тема презентации. Это начало общего пути.

Разные технологии. Разные стили жизни. Один BYD.

Build Your Dreams.

Контакты:  www.byd.com

Адреса:

BYD Absheron: Баку–Сумгаитское шоссе, 6-й км, Баку, Азербайджан

BYD Baku: Проспект Бабека 49, Баку, Азербайджан

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