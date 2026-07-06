Баку вызвал посла России

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.
В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с атакой беспилотника на автозаправочную станцию SOCAR в Николаевской области Украины вечером 5 июля. Российской стороне была вручена соответствующая нота.
На встрече было отмечено, что данный удар беспилотника не первый подобный случай. Ранее военным ударам и разрушительным последствиям боевых действий подвергались также другие объекты SOCAR на территории Украины, включая газораспределительную компрессорную станцию и нефтебазу в Одессе. В результате был причинён значительный материальный ущерб, среди сотрудников компании были пострадавшие.
Было подчеркнуто, что продолжение подобных инцидентов, несмотря на неоднократные предупреждения, свидетельствует об их целенаправленном характере.
В ходе встречи также было обращено внимание на несколько воздушных ударов, в результате которых получили повреждения здания посольства Азербайджанской Республики в Киеве и Почетного консульства в Харькове. Было указано на необходимость строгого соблюдения обязательств по защите зданий дипломатических и консульских представительств в соответствии с Венскими конвенциями.
МИД Азербайджана призвал российскую сторону провести всестороннее расследование по всем указанным фактам, предоставить соответствующие разъяснения по инцидентам, а также соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов и дипломатических представительств.
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Устанавливается объем ущерба, нанесенного в результате удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил России по автозаправочной станции SOCAR в Украине. Об сообщили в компании SOCAR Energy Ukraine, передает АЗЕРТАДЖ.
Было отмечено, что вечером 5 июля автозаправочная станция SOCAR, расположенная в Николаевской области, подверглась атаке 3 дронов, в результате чего произошел взрыв. Начаты работы по восстановлению автозаправочной станции.
Напомним, что летом прошлого года в результате взрывов, произошедших в селе Березина Житомирской области Украины, двум автозаправочным станциям, принадлежащим азербайджанской компании SOCAR Energy Ukraine, также был нанесен серьезный ущерб.
Кроме того, в ночь на 8 августа Вооруженные силы России атаковали нефтебазу SOCAR, расположенную в Одесской области Украины, беспилотными летательными аппаратами типа «Шахед». В результате ударов БПЛА возник пожар, четыре человека получили тяжелые ранения.
July 6, 2026