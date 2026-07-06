Турция впервые экспортировала в страну НАТО систему управления боем

Турция экспортировала в Румынию свою национальную систему боевого управления ADVENT, что стало первой подобной передачей этой системы кому-либо из союзников по НАТО, сообщает Anadolu.

По экспортному соглашению, Турция передала Румынии систему управления боем ADVENT вместе с корветом, который в дальнейшем будет использоваться Морскими силами Румынии. Это первый подобный экспорт данной системы кому-либо из членов НАТО.

Версия, переданная Румынии, адаптирована к ее потребностям по сравнению с настройками, которые использует турецкий флот.

Принцип работы ADVENT в том, чтобы объединить в целостную оперативную картину множество платформ и обеспечивать такие базовые функции, как оценка угрозы, определение целей и т.д. ADVENT также обеспечивает совместимость с силами союзников через различные протоколы и может быть интегрирована с различными платформами – от небольших катеров до наземных командных пунктов или беспилотных систем. Ее начали использовать с 2019 года на одном из турецких корветов, постепенно расширяя применение на новые платформы.