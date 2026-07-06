Украина ударила по танкерам с бензином в Азовском море

В ночь на 6 июля Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по двум танкерам с бензином в Азовском море. По словам украинских военных, топливо доставлялось в аннексированный РФ Крым. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди («Мадяр»).

Роберт Бровди сообщил, что СБС нанесли удары по 47 военным целям в тылу российских войск и на захваченных Россией территориях.

«В Азовском море поражены два танкера с бензином из Таганрога в Крым, на суше – два ЗРК С-400 «Триумф», горят нефтебаза в Керчи и РЛС «Небо-У», – написал он.

По словам Бровди, каждое пораженное судно перевозило около 7 тысяч тонн топлива.

В ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины также нанесли удар по военному аэродрому Гвардейское в аннексированном Крыму.