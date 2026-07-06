USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.2041
Подписаться на уведомления
Баку вызвал посла России
Новость дня
Баку вызвал посла России

Украина ударила по танкерам с бензином в Азовском море

видео
16:40 1441

В ночь на 6 июля Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по двум танкерам с бензином в Азовском море. По словам украинских военных, топливо доставлялось в аннексированный РФ Крым. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди («Мадяр»).

Роберт Бровди сообщил, что СБС нанесли удары по 47 военным целям в тылу российских войск и на захваченных Россией территориях.

«В Азовском море поражены два танкера с бензином из Таганрога в Крым, на суше – два ЗРК С-400 «Триумф», горят нефтебаза в Керчи и РЛС «Небо-У», – написал он.

По словам Бровди, каждое пораженное судно перевозило около 7 тысяч тонн топлива.

В ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины также нанесли удар по военному аэродрому Гвардейское в аннексированном Крыму.

Вальдас Дамбраускас о завтрашнем дебюте «Сабаха» в Лиге чемпионов
Вальдас Дамбраускас о завтрашнем дебюте «Сабаха» в Лиге чемпионов
17:37 271
Суд по делу о хищении в Палате аудиторов: объявлен приговор
Суд по делу о хищении в Палате аудиторов: объявлен приговор
17:30 387
Баку вызвал посла России
Баку вызвал посла России видео; обновлено 16:26
16:26 2511
Украина заявила об ударе по крупнейшему в России Омскому НПЗ
Украина заявила об ударе по крупнейшему в России Омскому НПЗ фото, видео; обновлено 16:53
16:53 7890
Украина ударила по танкерам с бензином в Азовском море
Украина ударила по танкерам с бензином в Азовском море видео
16:40 1442
Мишустин и Пашинян обсудили проблемы в российско-армянских отношениях
Мишустин и Пашинян обсудили проблемы в российско-армянских отношениях ВИДЕО; обновлено 16:34
16:34 4280
Беспрецедентные меры для Трампа в Анкаре
Беспрецедентные меры для Трампа в Анкаре видео; обновлено 15:48
15:48 4945
Второй за неделю масштабный удар по Киеву: число жертв растет, объявлен день траура
Второй за неделю масштабный удар по Киеву: число жертв растет, объявлен день траура новые фото; видео; обновлено 15:30
15:30 4715
Макрон после встречи с Мелони принял важное решение по Турции
Макрон после встречи с Мелони принял важное решение по Турции
14:46 2760
Похороны Хаменеи: Пезешкиан и Галибаф отправятся в Ирак
Похороны Хаменеи: Пезешкиан и Галибаф отправятся в Ирак видео; обновлено 14:45
14:45 3555
Григорян стал послом в Пакистане
Григорян стал послом в Пакистане
14:37 2041

ЭТО ВАЖНО

Вальдас Дамбраускас о завтрашнем дебюте «Сабаха» в Лиге чемпионов
Вальдас Дамбраускас о завтрашнем дебюте «Сабаха» в Лиге чемпионов
17:37 271
Суд по делу о хищении в Палате аудиторов: объявлен приговор
Суд по делу о хищении в Палате аудиторов: объявлен приговор
17:30 387
Баку вызвал посла России
Баку вызвал посла России видео; обновлено 16:26
16:26 2511
Украина заявила об ударе по крупнейшему в России Омскому НПЗ
Украина заявила об ударе по крупнейшему в России Омскому НПЗ фото, видео; обновлено 16:53
16:53 7890
Украина ударила по танкерам с бензином в Азовском море
Украина ударила по танкерам с бензином в Азовском море видео
16:40 1442
Мишустин и Пашинян обсудили проблемы в российско-армянских отношениях
Мишустин и Пашинян обсудили проблемы в российско-армянских отношениях ВИДЕО; обновлено 16:34
16:34 4280
Беспрецедентные меры для Трампа в Анкаре
Беспрецедентные меры для Трампа в Анкаре видео; обновлено 15:48
15:48 4945
Второй за неделю масштабный удар по Киеву: число жертв растет, объявлен день траура
Второй за неделю масштабный удар по Киеву: число жертв растет, объявлен день траура новые фото; видео; обновлено 15:30
15:30 4715
Макрон после встречи с Мелони принял важное решение по Турции
Макрон после встречи с Мелони принял важное решение по Турции
14:46 2760
Похороны Хаменеи: Пезешкиан и Галибаф отправятся в Ирак
Похороны Хаменеи: Пезешкиан и Галибаф отправятся в Ирак видео; обновлено 14:45
14:45 3555
Григорян стал послом в Пакистане
Григорян стал послом в Пакистане
14:37 2041
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться