Не в этот раз: Зеленскому не дадут выступить на саммите НАТО

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволят выступить на саммите НАТО в этом году, чтобы не вызывать раздражения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюз.

«Еще более сложной для Зеленского становится ситуация, при которой, по имеющимся данным, он не примет участие в основном саммите на следующий день и, в отличие от прошлых лет, не произнесет перед лидерами НАТО яркую речь. Вместо этого альянс предпочел отодвинуть Зеленского и украинскую тему на второй план, стремясь избежать недовольства Трампа», — пишет журналист.

Ожидается, что встреча Зеленского и Трампа состоится на полях саммита.