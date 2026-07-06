Слон-убийца преследовал одну семью на протяжении 14 лет

Как сообщает издание The Kathmandu Post, местный житель Шаничара Боте потерял отца и мать в результате нападения дикого слона в 2012 году. После трагедии он переехал в другую деревню, однако 14 лет спустя тот же слон напал на его дом и затоптал 25-летнюю невестку и четырехлетнего внука.

Непальский слон по кличке Дхурбе преследовал одну семью на протяжении 14 лет: он убил четырех членов семьи в разные годы. Всего на его счету 25 жертв.

«Мы раньше жили в Мади, но постоянный страх перед дикими слонами заставил нас все продать и переехать в Джагатпур. Мы думали, что, перейдя большие реки, будем в безопасности. Но спустя все эти годы тот же самый слон нашел нас снова, ворвался в дом и убил мою невестку и маленького внука. Нам больше некуда бежать», — сообщил он газете.

Согласно официальным документам парка Читван, слон Дхурбе впервые начал нападать на населенные пункты и уносить жизни людей в 2010 году. С тех пор на его счету не менее 25 человеческих жизней, включая двух военнослужащих, направленных для борьбы с браконьерством и обеспечения безопасности в парке.

После первых нападений на слона надели ошейник с геолокатором, чтобы отслеживать его передвижения. Однако через несколько недель передатчик перестал работать. После новых нападений на людей в 2012 году власти приняли решение поймать и убить животное. Сотрудники парка и военнослужащие дважды обстреляли слона, тяжело ранив его. Однако животному удалось сбежать вглубь джунглей. Считалось, что он скончался от полученных пулевых ранений, но спустя пару лет Дхурбе таинственным образом вновь появился в западных районах Читвана.

В 2020 году животному надели второй ошейник с геолокацией. В 2023 году спутниковый ошейник был установлен на Дхурбе в третий раз. Всякий раз, когда координаты указывают на движение животного в сторону деревень, объединенная группа рейнджеров национального парка и солдат непальской армии направляется, чтобы оттеснить слона обратно в центральную часть леса.

Как рассказал один из местных жителей, набеги Дхурбе достигают пика во время осеннего и зимнего сезонов сбора урожая. Пару лет назад он совершил набег на соседнюю деревню, забрал мешки с собранным рисом и ушел обратно в лес.

Как пишет газета, по данным парка, в ночь происшествия координаты слона фиксировались точно в районе, где были убиты мать и ребенок.

Администрация парка пообещала навсегда ограничить ареал обитания Дхурбе, модернизировав инфраструктуру и установив спутниковые ошейники для отслеживания животных в режиме реального времени, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.