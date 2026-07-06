Приговор экс-министру обороны Грузии

Тбилисский городской суд признал бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалаю виновным по делу о публичных призывах к насильственной смене власти и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

По версии обвинения, основанием для уголовного преследования стали заявления Ахалаи, сделанные во время судебного заседания 16 февраля. Следствие утверждало, что бывший министр заявил о необходимости свержения основателя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили.

На момент оглашения приговора Ахалая в зале суда не присутствовал. Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК Грузии, предусматривающей ответственность за публичные призывы к насильственной смене конституционного строя и свержению государственной власти. Максимальное наказание по данной статье составляет до трех лет лишения свободы.