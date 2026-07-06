SARDA Group и BYD открывают новую главу устойчивой мобильности в Азербайджане: «От огня к потоку»

BYD, мировой лидер в производстве автомобилей на новых источниках энергии (NEV), официально вышел на рынок легковых автомобилей Азербайджана, проведя презентацию в Центре Гейдара Алиева. Мероприятие ознаменовало не только дебют пяти новых моделей, но и начало новой эпохи устойчивой мобильности в стране. Официальным дилером бренда в Баку является BYD Baku, входящий в состав SARDA Group.

Презентация, прошедшая под концепцией «От огня к потоку» (From Fire to Flow), стала данью уважения Азербайджану как Стране огней и одновременно представила общее видение будущего. На протяжении многих поколений огонь символизировал энергию, стойкость и стремление нашего народа к прогрессу. Сегодня этот дух первопроходцев находит своё продолжение в новой эпохе умной, эффективной и устойчивой мобильности. «От огня к потоку» не оставляет прошлое позади, а переносит его в будущее через инновации. Воплощая это видение в жизнь, BYD представил пять автомобилей на новых источниках энергии, созданных для разных стилей жизни: YUAN UP EV для динамичной городской мобильности, YUAN UP DM-i для свободы ежедневных поездок за пределами города, SEALION 6 EV для премиальных полностью электрических семейных путешествий, SEALION 6 DM-i для дальних и разнообразных поездок, а также SEAL 6 DM-i для интеллектуальной и высокоэффективной мобильности.

Эти модели демонстрируют передовые технологии BYD: инновационную платформу e-Platform 3.0, технологию CTB (Cell-to-Body) и технологию DM пятого поколения, обеспечивающие высокий уровень безопасности, интеллектуальные характеристики и исключительную эффективность. Флагманская модель SEAL 6 DM-i отличается расходом топлива всего 2,79 литра на 100 км и совокупным запасом хода до 2 110 км. В свою очередь, SEALION 6 EV предлагает запас хода на электротяге до 710 км. Будь то поездки по улицам Баку, путешествия по Кавказу или повседневная семейная жизнь, BYD предлагает решение на новых источниках энергии для каждого маршрута. Деятельность BYD в Азербайджане не ограничивается сегментом легковых автомобилей. Более 600 электрических автобусов BYD уже вносят вклад в развитие экологичного общественного транспорта в стране. Кроме того, предприятие Azerbaijan Energy Automotive Factory (AEAF), созданное в Сумгаитском промышленном парке по совместной инициативе Азербайджанского фонда развития бизнеса, SARDA Group и BYD, приступило к производству электрического транспорта. Первый собранный на предприятии 12-метровый электрический автобус BYD уже официально передан BakuBus. Эта инициатива способствует дальнейшему развитию местного производства, укреплению промышленного сотрудничества и переходу Азербайджана к устойчивой экосистеме мобильности. История сотрудничества SARDA Group и BYD берёт начало ещё в 2009 году. Первые шаги к партнёрству были сделаны во время визита владельца SARDA Group Рауфа Халилова в Китай. За годы сотрудничества в Азербайджане были проданы и обеспечены сервисным обслуживанием сотни автомобилей BYD, а впоследствии партнёрство вышло на новый этап развития благодаря проекту электрических автобусов. Сегодня это многолетнее сотрудничество вступает в новую фазу, отмеченную масштабным возвращением BYD на рынок Азербайджана и развитием долгосрочных проектов в сфере новой энергетики.