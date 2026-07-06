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Баку вызвал посла России
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Баку вызвал посла России

Кикбоксерам доверились, а они обманули

решение суда
Инара Рафикгызы
17:17 390

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу бывшего вице‑президента Федерации кикбоксинга Сабухи Раджаба, а также трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Эльмана Мирзоева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

На заседании под председательством судьи Шалалы Гасановой был зачитан приговор, согласно которому Сабухи Раджаб получил 8 лет и 2 месяца лишения свободы. Эльману Мирзоеву назначено 7 лет лишения свободы, однако его наказание признано условным с испытательным сроком 3 года. Мера пресечения в виде домашнего ареста заменена на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Обвиняемые проходили по делу о мошенничестве примерно на 1 миллион манатов. Им было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана.

Согласно материалам обвинения, подсудимые обманули знакомого, пообещав ему привезти люксовые автомобили по сходной цене. Мирзоев ранее был арестован, но позже отпущен под домашний арест.

Напомним, Сабухи Раджаб в 2014–2015 годах занимал пост вице‑президента в Федерации самбо Азербайджана, а с 2018 года был вице‑президентом Общественного объединения «Культурный центр азербайджанцев мира». В 2023 году он уже был осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям на 7 с половиной лет лишения свободы по делу о мошенничестве.

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