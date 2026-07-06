Суд по делу о хищении в Палате аудиторов: объявлен приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу экс-начальника управления финансового и технического обеспечения Палаты аудиторов Вели Рагимова, а также бухгалтеров Говхар Ахмедовой и Фариды Новрузовой.

В ходе процесса под председательством судьи Эльнура Нуриева был зачитан приговор: Говхар Ахмедова получила 5 лет, Фарида Новрузова — 3 года лишения свободы. Ахмедова была взята под стражу в зале суда. В отношении Новрузовой, учитывая ее беременность, исполнение приговора отложено до достижения ее будущим ребенком 14‑летнего возраста. Обвиняемый Вели Рагимов оштрафован на 2 тысячи манатов.

Напомним, прокурор предлагал назначить всем трем обвиняемым 10 лет лишения свободы, взять их под стражу в зале суда и направить для отбывания наказания в учреждение строгого режима.

Вышеупомянутые лица обвиняются по статьям 179.4 (присвоение или растрата), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Потерпевшей стороной по делу признана Палата аудиторов Азербайджана.

По версии следствия, с 2018 года обвиняемые открывали банковские карты на имена своих родственников. На эти карты переводились деньги, которые должны были идти по официальным финансовым операциям учреждения. Сами родственники об этом ничего не знали. В итоге на такие счета поступило 717 311 манатов: вся эта сумма была обналичена и присвоена.