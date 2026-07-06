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Баку вызвал посла России
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Баку вызвал посла России

Вальдас Дамбраускас о завтрашнем дебюте «Сабаха» в Лиге чемпионов

Эльмир Алиев, отдел спорта
17:37 281

Главный тренер футбольного клуба «Сабах» Вальдас Дамбраускас на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от завтрашней игры 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против команды ТНС из Уэльса.

Матч состоится завтра на «Банк Республика Арене» в Масазыре и начнется в 20:00.

«Верю, что этот сезон тоже будет для нас успешным, - говорит литовский специалист. - На нас большая ответственность. Рады представлять Азербайджан в Лиге чемпионов. Верю, что представим достойно. 

Приветствую в Баку команду ТНС, они увидят наше гостеприимство. Призываю болельщиков поддержать завтра нас на стадионе. Завтра мы сделаем все, чтобы победить.

Нам были созданы прекрасные условия на сборах в Австрии. Прекрасные поля, сыграли там с сильными соперниками. Игроки близки к форме, которую мы хотели. Есть новые футболисты, постарались наладить игровые связи в команде. Думаю, что мы хорошо подготовлены.

ТНС - очень опытная команда. У них есть игроки, давно играющие там. Они уверенно стали чемпионами. Есть футболисты, которым нельзя давать возможность забить - они их используют.

Мы должны думать о своей игре. В Лиге чемпионов надо стараться особо. Лига чемпионов отличается, к примеру, от Лиги конференций. Тут твои достижения никого не пугают, потому что соперники тоже являются чемпионами своих стран.

Нашей главной целью на сборах было реализовать свои идеи. Две ничьи и поражение в Австрии не скажутся завтра на нашей игре».

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