Британия перехватила российские самолеты

Британские истребители перехватили российские самолеты, приближавшиеся к британским военным кораблям в Норвежском море. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило в соцсети X Министерство обороны Соединенного Королевства.

Группировка британских ВМС, о которой идет речь, была развернута в Арктике в рамках расширенной миссии НАТО.

Минобороны Великобритании заявило, что противолодочные самолеты типа Bear F (так в НАТО называют российские Ту-142) неоднократно приближались к британской авианосной группе в Норвежском море, совершая «небезопасные и непрофессиональные» маневры. По данным британского военного ведомства, самолеты РФ при этом сбросили множество гидроакустических буев - устройств для обнаружения и отслеживания подводных лодок - в непосредственной близости от авианосца HMS Prince of Wales. В ответ 2 июля с палубы этого корабля были подняты истребители F-35B, которые перехватили и сопроводили российские самолеты.