Британия перехватила российские самолеты

Британские истребители перехватили российские самолеты, приближавшиеся к британским военным кораблям в Норвежском море. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило в соцсети X Министерство обороны Соединенного Королевства.
Группировка британских ВМС, о которой идет речь, была развернута в Арктике в рамках расширенной миссии НАТО.
Минобороны Великобритании заявило, что противолодочные самолеты типа Bear F (так в НАТО называют российские Ту-142) неоднократно приближались к британской авианосной группе в Норвежском море, совершая «небезопасные и непрофессиональные» маневры. По данным британского военного ведомства, самолеты РФ при этом сбросили множество гидроакустических буев - устройств для обнаружения и отслеживания подводных лодок - в непосредственной близости от авианосца HMS Prince of Wales. В ответ 2 июля с палубы этого корабля были подняты истребители F-35B, которые перехватили и сопроводили российские самолеты.
While operating in the Norwegian Sea on Operation FIRECREST, the UK's Carrier Strike Group was approached repeatedly by a Russian 'Bear-F' maritime patrol aircraft.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2026
The aircraft flew unnecessarily close to HMS Prince of Wales, dropped multiple sonobuoys nearby, and failed to… pic.twitter.com/LLPgwo2VXA