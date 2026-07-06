У Саргсяна конфискуют имущество

Антикоррупционный суд Армении частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения у экс-президента Армении Сержа Саргсяна и связанных с ним лиц.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Генпрокуратуры, решение суда было принято 3 июля 2026 года, после его вступления в законную силу в пользу Республики Армения подлежат конфискации около 630 млн драмов (порядка $1,7 млн), проценты по вкладам, доли в недвижимом имуществе и парковочное место.

В частности, подлежат конфискации 38% квартиры на улице Теряна в столичном районе Центр, одно парковочное место по тому же адресу полностью, 38% еще одного парковочного места, а также размещенные в банке вклады на общую сумму более 202,9 млн драмов ($552 тыс.) и начисленные по ним проценты в размере более 74,7 млн драмов ($203 тыс.).

Кроме того, подлежат конфискации 352 млн 438 тыс. драмов ($958,5 тыс.), а также проценты, начисленные на вклады и накопленные проценты до дня фактического исполнения решения суда.