Любовь, шантаж... тюрьма

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 29‑летнего жителя Баку Имрана Гусейнова, обвиняемого в шантаже.

Гусейнов, водитель такси по профессии, познакомился с Дилярой Исмаиловой (имя и фамилия изменены), работавшей учительницей в лицее: между ними завязались бурные отношения. Однако пожениться молодые люди не смогли, а отношения между ними постепенно испортились. Тогда Гусейнов начал шантажировать Исмаилову ее полуобнаженными фотографиями, требуя 50 тысяч манатов. На этом он не остановился, пришел к директору лицея, где работала девушка, пожаловался на нее и сказал, что выложит фото и видео в соцсети. После произошедшего Исмаилова уволилась с работы и обратилась в правоохранительные органы.

Вскоре Имран Гусейнов был задержан полицией. Ему предъявили обвинение по статье 182.2.4 (вымогательство с угрозой) УК Азербайджана и избрали меру пресечения в виде ареста.

Виновным обвиняемый себя не признал. «У нас были хорошие отношения. Я ее не шантажировал. Всего лишь попросил сто манатов в долг», — рассказывал Гусейнов.

«Угрожал, говорил, что должна делать то, что он скажет, иначе он меня опозорит. Один раз я дала ему 5 тысяч, потом 3 тысячи. Потом поняла, что у меня ничего не осталось. Спрашивала, чего он хочет от меня. Он отвечал: 50 тысяч манатов», — заявила в свою очередь потерпевшая.

Решением суда Имран Гусейнов был приговорен к 6 годам лишения свободы.