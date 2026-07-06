Грузия получает все. Китай теряет. А в Вашингтоне потирают руки

Сегодня правительство Грузии объявило о важном решении по глубоководному порту Анаклия, который планировался как один из важных компонентов Среднего коридора и на протяжении многих лет являлся предметом острой геополитической конкуренции в регионе. Согласно этому решению, порт не передадут ни Китаю, ни Западу, так как он будет принадлежать грузинскому государству. Министр экономики Мариам Квривишвили заявила, что правительство Грузии построит порт по «собственной» модели, государство станет 100-процентным владельцем основной морской и портовой инфраструктуры и возьмет на себя ее управление и развитие. По словам Квривишвили, эта модель позволит государству развивать порт Анаклия в партнерстве не с одним, а сразу с несколькими государствами и компаниями. «Наряду с созданием портовой инфраструктуры государство обеспечит строительство автомобильной и железной дороги до Анаклии, а международные инвесторы и частные операторы сделают необходимые инвестиции для строительства контейнерных и насыпных грузовых терминалов», — сказала министр. Квривишвили отметила, что правительство Грузии особенно приветствует инвестиции в порт Анаклия со стороны стран-участниц Среднего коридора: Китая, государств Центральной Азии и Азербайджана. «Это будет грузинский порт. Государство будет владельцем порта Анаклия. Никто другой не будет владельцем столь важного для государства порта», — заявила Квривишвили. Терминалы будут сданы в аренду компании-партнеру. Ожидается, что первый корабль прибудет в порт в 2029 году. В ближайшее время будут названы заинтересованные компании из западных стран. Что касается объема инвестиций, то, по словам Квривишвили, «общий объем инвестиций в проект не меняется, он составляет приблизительно 1 миллиард 100 миллионов долларов США, меняется лишь пропорция».

Важно отметить, что контроль над портом превратился в предмет геополитической конкуренции. Напомним, в 2016 году реализация проекта порта Анаклия была поручена консорциуму западных компаний ADC (Anaklia Development Consortium). В пул инвесторов вошли TBC Holding Anaklia (Грузия), Van Oord PPP International (Нидерланды), Wondernet Express (Великобритания), G-Star LLC (Болгария), Conti International (США) и нидерландский бизнесмен Боб Мейер. Возглавили проект основатели оппозиционной партии Lelo Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Согласно первоначальному плану, первое судно должно было зайти в порт еще в 2020 году. Консорциуму удалось мобилизовать 620 миллионов долларов на первый этап строительства, получив значительные финансовые обязательства от международных финансовых институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития. Ожидалось, что проект укрепит роль Грузии в Среднем коридоре, который будет способствовать торговле между Азией и Европой, минуя территории России и Ирана. В качестве генерального подрядчика для первого этапа строительства ADC выбрал крупную европейскую строительную компанию Eiffage, а также голландскую компанию ABB и грузинскую CRP. Оператором терминала была назначена ведущая американская портовая компания SSA Marine. С 2016 по 2019 год ADC активно искал дополнительных западных инвесторов, однако последние требовали гарантий от грузинского государства, которых правительство «Грузинской мечты» не предоставило. По мнению аналитиков, отказ грузинского правительства предоставить инвесторам гарантии по кредитам был направлен на то, чтобы вынудить консорциум западных компаний выйти из проекта. В январе 2020 года правительство Грузии расторгло инвестиционное соглашение с ADC, сославшись на невыполнение консорциумом финансовых обязательств, и объявило, что строительство будет продолжено за счет государственных средств. По тогдашним условиям, установленным кабмином, инвестору принадлежало бы лишь 49% акций объекта. Таким образом, строительство порта Анаклия было остановлено. 29 мая 2024 года власти Грузии объявили, что пакет в 49% акций приобретет китайско-сингапурский консорциум. В его состав входят китайская государственная корпорация China Communications Construction Company Limited (CCCC) и зарегистрированная в Сингапуре China Harbour Investment Pte. Ltd, которая является дочерней структурой той же китайской госкомпании.

С этого момента США и частично Европейский союз усилили давление на официальный Тбилиси с целью вытеснения китайского бизнеса из проекта. Вашингтон оперативно ввел санкции против китайского консорциума, претендующего на долю в Анаклии. Грузинская сторона, по всей видимости, использовала данный вопрос как инструмент торга с Западом и долго не подписывала официальный договор с китайской стороной. Вашингтон оказывал давление на Тбилиси с целью исключения Китая из проекта порта Анаклия, этот вопрос неоднократно поднимался на слушаниях в Конгрессе. Например, в прошлом году члены Хельсинкской комиссии от обеих партий выражали обеспокоенность по поводу решения «Грузинской мечты» передать права на разработку глубоководного порта Анаклия китайскому консорциуму, в который входят фирмы, попавшие под санкции США. Совместное заявление опубликовали председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер, ее сопредседатель Джо Уилсон, сенатор Шелдон Уайтхаус, конгрессмен Стив Коэн, конгрессмен Марк Визе и сенатор Джон Корнин. По их мнению, развитие и контроль над портом Анаклия окажут долгосрочное влияние как на способность Китая продолжать кампанию экономического принуждения в Черноморском регионе, так и на будущее Грузии как независимого демократического государства. Предотвращение участия Китая в проекте порта Анаклия считалось одним из главных условий Вашингтона для восстановления стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Грузией, которое было подорвано во времена администрации Байдена. В свою очередь грузинское правительство использовало этот вопрос в качестве козыря для заключения сделки с администрацией Трампа. Проект порта Анаклия обсуждался в апреле этого года во время визита в Пекин делегации во главе с министром экономики Грузии Мириам Квривишвили. В конце мая премьер-министр Кобахидзе заявил, что переговоры с китайско-сингапурским консорциумом о строительстве порта Анаклия продолжаются и могут быть завершены к концу года. Однако, как теперь выясняется, эти переговоры не принесли никаких результатов. На вопрос о том, почему не удалось достичь соглашения с китайско-сингапурской корпорацией CCCC, Квривишвили ответила на сегодняшнем брифинге, что консорциум был единственной стороной, «проявившей интерес на условиях предыдущего тендера, и поэтому, конечно, государство оказало очень активную помощь». Хотя передача 49 процентов акций порта китайско-сингапурскому консорциуму не состоялась, Китай сможет участвовать в проекте в качестве инвестора, заявила министр экономики. Изменилась лишь модель собственности порта. По словам Квривишвили, Тбилиси сохраняет «дружественные и очень партнерские отношения» с китайско-сингапурским консорциумом и ожидает «участия китайской стороны в обновленной модели проекта глубоководного порта Анаклия». Министр добавила, что решение об изменении модели было принято исходя из национальных интересов.